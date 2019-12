Fedez rischia la sclerosi multipla, l’ha scoperto durante una visita di controllo (Foto)

Stasera potremo seguire Fedez a La Confessione ma le anticipazioni hanno già rivelato parte della sua intervista, la scoperta del rapper di essere a rischio sclerosi multipla (foto). Fedez sta bene, ha già voluto chiarire che il suo è un rischio, di certo grave ma non è l’attuale realtà, anche se tutto questo gli ha cambiato la vita. Si commuove mentre racconta come tutto sia emerso dopo un controllo medico, una risonanza magnetica. Gli è stata riscontrata una demielinizzazione nella testa, in pratica una piccola cicatrice, un fenomeno collegato alla sclerosi multipla. “Ho un rischio di sclerosi multipla” ha commentato nel programma di Peter Gomez che andrà in onda stasera su Nove alle 21:25. Ad anticipare la notizia è il Fatto Quotidiano che riporta alcuni estratti dell’intervista del rapper. Entra nei particolari, racconta della piccola cicatrice bianca, della sindrome. Un racconto che è saltato fuori dopo una delle domande più classiche, i progetti per il futuro.

FEDEZ L’AMARA SCOPERTA DEL RISCHIO SCLEROSI MULTIPLA

Fatica a trattenere le lacrime, l’onda emotiva per questa cosa è ancora forte per il cantante: “Ti trovano questa cosa e ti dicono: ‘guarda, devi stare sotto controllo’ perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie”.





Poi confida come i medici hanno capito il rischio di salute che lo riguarda: “Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla”. Facile comprendere che essere padre per Fedez aumenta la paura di poter star male; come lui purtroppo tante altre persone.





Fedez rischia la sclerosi multipla, l’ha scoperto durante una visita di controllo (Foto) ultima modifica: da