Wilma Facchinetti rivela la sua dieta, l’alimentazione che segue fin da bambina (Foto)

Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti, dopo tre gravidanze e un lavoro da modella che di certo non segue più come prima è sempre in gran forma, qual è il suo segreto? Un’alimentazione davvero sana, una dieta che segue fin da quando è bambina e che deve ai suoi genitori. Nella dieta di Wilma Facchinetti non si possono mangiare alcuni alimenti, primo tra tutti lo zucchero raffinato ma anche altro. Per lei è naturale non mangiare la carne e i formaggi, quindi anche il latte. Anche lei crede che siano alimenti che fanno male alla salute e per questo vanno evitati nella quotidianità ma non è un problema se ogni tanto capita di mangiarli, non ne fa un dramma. A 37 anni ha un fisico perfetto e nemmeno una ruga, fonte di vera invidia per tante donne. Il suo segreto di bellezza sembra essere proprio l’alimentazione naturale a cui non rinuncia.

COSA SI MANGIA A CASA DI FRANCESCO FACCHINETTI?

Wilma non mette mai a tavola formaggi e carne e quando fa la spesa non compra lo zucchero raffinato, quindi nemmeno tutte le merendine che i bambini adorano. Lo ha spiegato sul suo profilo Instagram confidando a tutti: “A casa seguo un’alimentazione ‘whole food planet based’, che è assolutamente l’alimentazione più sana al mondo, però se esco e mi capita di avere voglia di mangiarmi una cosa di qualsiasi tipo lo faccio. A casa non mangio nessun tipo di carne, neanche il pollo, perché non mi piace neanche. Mangio del pesce bianco. Per i bambini compro il salmone ma solo se trovo quello non di allevamento”. Non è stato un problema eliminare il latte perché non le è mai piaciuto, come fonte di calcio ben più salutare preferisce i legumi come le lenticchie, poi ci sono le mandorle, gli spinaci, il tofu.





Se è fuori a cena e nella sua insalata c’è un formaggio non c’è alcun problema, lo mangia, così come se le viene voglia ogni tanto di un piatto non salutare lo mangia senza sensi di colpa. Invece della carne ci sono tutti i legumi e anche la frutta secca. Inoltre adora i cerali, meglio se integrali. “Una volta che sai come funziona il tuo corpo e di cosa hai bisogno, che effetto hanno certi tipi di alimenti sulla tua salute e sul tuo corpo, quegli alimenti smettono di attrarti, non ne hai più neanche voglia, almeno per me è così”.