Moreno Merlo a Domenica Live mostra i segni delle botte di Paola Caruso: prove schiaccianti a suo dire

Tra gli ospiti di Domenica Live del 15 dicembre 2019 c’è stato anche Moreno Merlo che oggi, dopo le discussioni a distanza con Paola Caruso ha deciso di portare nello studio di Canale 5 delle prove. Barbara d’Urso prende la famosa busta choc e la mostra a tutti: ci sono delle fotografie che dovrebbero certificare la versione dei fatti di Moreno. Merlo infatti continua a dire che Paola e lui quel giorno hanno litigato, ma che non è stato lui a darle una gomitata, anzi. Moreno porta delle fotografie che si è scattato in ospedale il giorno della famosa litigata. Mostra di avere dei segni in faccia, dei graffi sia sul collo che sul volto. La Caruso, lo ricordiamo, nega di aver alzato le mani contro il suo ex fidanzato nel corso della litigata.

MORENO MERLO A DOMENICA LIVE MOSTRA LE FOTO DELLE BOTTE

“Il referto medico sul cazzotto nell’occhio ( che in realtà era una gomitata) ? Se la signora Paola Caruso, che racconta ogni cosa della sua vita privata, viene qua e, dopo due settimane, si ricorda che aveva un occhio nero… Quando il 14 novembre, giorno del mio compleanno, è venuta qua diffamandomi di fronte all’Italia intera – ricorda Merlo – tu le hai chiesto ‘dove ti ha tirato la gomitata’ non ti ha saputo rispondere. Adesso – aggiunge l’ex della Caruso – dopo tre settimane se lo ricorda”.

Barbara D’Urso quindi mostra ancora le immagini che il suo ospite ha portato a testimonianza di ciò che dice: “sono truccato? Non penso, c’è un referto dell’ambulanza che dice aggressione da persona nota”. Come finirà questa storia? Paola Caruso ha fatto la macchina della verità mentre Moreno continua a smentire le parole della sua ex. Moreno ha inoltre volto specificare che sua madre non ha “rubato” nulla e che i soldi che Paola le aveva dato per pagare i vestiti le sono stati ridati. Si parlava comunque di una cifra non elevata, erano 150 euro.

Pare però che l’epilogo possa arrivare nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 16 dicembre 2019. Paola e Moreno avranno modo di fare un faccia a faccia in ascensore. Vedremo che cosa succederà!