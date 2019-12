La forza di Gessica Notaro che continua la sua battaglia e mostra per la prima volta le ferite dell’occhio senza la benda

Gessica Notaro è una grande donna e di questo, abbiamo davvero pochi dubbi. In realtà c’è ancora qualcuno che continua a infangare il suo nome, dicendo che se non avesse avuto la sfortuna di incontrare il suo ex, oggi non avrebbe la stessa fama. Ma come si suol dire, di imbecilli ce ne sono davvero tanti in circolazione. Noi vediamo Gessica sempre sorridente, spesso anche truccata e praticamente sempre con la sua benda. Ma il percorso per ritrovare una “normalità” è ancora lungo e faticoso e gli interventi da fare sono tanti. Le ferite dell’anima e quelle del corpo hanno reso però Gessica sicuramente molto più forte tanto che oggi, a pochi minuti da una visita preparatoria per un intervento molto importante, Gessica ha deciso di mostrare a chi la segue con grande affetto, quelle che sono oggi le condizioni del suo occhio. La strada è lunga e dolorosa ma Gessica si mostra per fare capire che dietro a quel sorriso, che viene sempre mostrato, c’è anche altro. C’è un occhio che va ancora curato, c’è un volto che porta i segni dell’acido.

LE PAROLE DI GESSICA NOTARO SUI SOCIAL: MOSTRA L’OCCHIO SENZA BENDA

Ed ecco le parole di Gessica e il video che ha postato sui social per parlare di quello che succederà nelle prossime ore.

“Sono in pre sala operatoria. Non è un vero e proprio intervento, ma è un giorno particolare, perché devono tagliare le due palpebre nel mezzo per vedere che cosa è successo in questi due anni all’interno dell’occhio. Non è la svolta definitiva, ma ci avviciniamo. Mi sembrava giusto condividere con voi questo momento, visto che siamo arrivati a questo punto… e vi racconto dopo come è andata”.

Tantissimi i messaggi di sostegno, di stima e di affetto per Gessica che va dritta per la sua strada e continua a lottare perchè non può e non deve vincere la persona che voleva cancellarla.

Forza Gessica!

