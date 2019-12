Cecilia Rodriguez mangiava fino a stare male per poi vomitare, confessa i problemi col cibo (Foto)

E’ da un po’ che non si vedeva Cecilia Rodriguez in tv e ospite della prima puntata di Rivelo è tornata confidando cose mai dette prima, i suoi problemi legati al cibo (foto). Parliamo di problemi ormai risolti, la bulimia. La modella argentina ha confidato a Lorella Boccia una parte del suo passato che per vergogna non avete mai rivelato ad altri o almeno non tv. Si riferisce al suo arrivo in Italia, sua sorella Belen famosa e richiestissima, bellissima, lei che voleva fare la modella, voleva lavorare. Si è rivolta a un’agenzia di Milano che però le ha dato delle regole, era ovvio che dovesse tenersi in forma ma da lì è nato tutto. Non poteva mangiare tante cose e lei seguiva quelle regole ma quando tornava a casa mangiava di tutto fino a saziarsi fino a stare male per poi vomitare. Non aveva mai parlato dei suoi disturbi alimentari, non ha mai chiesto aiuto a nessuno, forse solo il suo fidanzato, Ignazio Moser, ne era a conoscenza.

CECILIA RODRIGUEZ MANGIAVA QUANTITA’ INDISTRIALI DI CIBO

“Mi hanno detto si ti prendiamo, ma devi lavorare sulla tua immagine, devi sistemare i denti, andare in palestra, metterti a dieta” e lei ha fatto tutto ma era entrata nel tunnel della bulimia, poi un Natale è accaduto qualcosa, erano a casa di Fabrizio Corona: “Entro nel panico perché mangiamo tanto. Allora vado in bagno, ma c’era un enorme corridoio e ho difficoltà a vomitare” sua madre la seguì, aveva intuito qualcosa e iniziò a seguirla di più.

“Per fortuna la testa ce l’ho ancora, così ho capito che non si doveva fare questo, mi son vergognata a dirlo, ma in un mese ne sono uscita e non ho avuto bisogno di cercare aiuto nella famiglia” ma oggi sa di avere sbagliato.