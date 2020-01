Irene Cioni è mamma, l’ex velina di Striscia presenta sua figlia (Foto)

Irene Cioni è diventata mamma e su Instagram mostra al mondo la sua prima figlia, la piccola Vittoria (Foto). Di certo in tanti ricorderanno Irene sul bancone di Striscia la notizia tra un balletto e l’altro; è stata la dolce velina bionda per ben 5 anni, dal 2013 al 2017. Da un po’ non la vediamo più in tv, ha cambiato vita, è insegnante di yoga. La piccola Vittoria è apparsa per la prima volta sui social ieri e la sua mamma ha scritto la sua emozione, indescrivibile, diventare mamma è la cosa più bella che le potesse capitare. Bellissimo lo scatto scelto da Irene Cioni, tiene la manina della sua bimba e di lei mostra il nasino e la bocca, una vera meraviglia, la foto più tenera. A 26 anni una delle più longeve veline di Striscia la notizia ha realizzato il suo sogno. Originaria di Fucecchio, un piccolo paese vicino Firenze, è apparsa in tv per la prima volta davvero giovanissima. Con lei a intrattenere il pubblico del tg satirico c’era la mora Ludovica Frasca.

IRENE CIONI DA STRISCIA LA NOTIZIA A MAMMA E INSEGNANTE DI YOGA

Dagli studi di Canale 5 a Cologno Monzese a oggi la sua vita è cambiata molto. Un amore importante nella sua vita, la storia bellissima con il suo Giacomo, poi la scorsa estate l’annuncio con una foto in costume che mostrava il suo pancino appena accennato e lei pazza di gioia. “Il mio sorriso dice tutto… felice di condividerlo anche con voi” non serviva aggiungere altro.





Durante le feste natalizie altre foto bellissime della Cioni con il pancione e poi lo scatto e l’annuncio più bello dopo i dolci mesi di attesa: “Sei la cosa più bella che mi poteva capitare… Un’emozione che non si può descrivere… Benvenuta in questo mondo amore mio…”.