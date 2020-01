Per la figlia di Wanda Nara compleanno da principessa o da modella, un party tutto rosa (Foto)

La piccola Francesca Icardi ha compiuto 5 anni e mamma Wanda Nara ha pensato per lei a un party da modella, più che da principessa (foto). E’ bellissima e dolcissima la prima figlia che lega Wanda a Mauro Icardi, proprio come la più piccola tra tutti, Isabella e come i fratelli Benedicto, Costantino e Valentino. Ma se per i maschietti organizzare una festa di compleanno è più semplice e magari meno divertente, ecco che la Nara ha fatto in modo che la sua bimba si sentisse già grande per un giorno. Francesca ha solo 5 anni ma sarà che è figlia d’arte e per questo davanti alla fotocamera riesce in pose che in genere le bimbe non sanno fare. Quindi più che un party da principessa è un party da modella. Tutto in rosa, soprattutto i vestiti, tutti uguali per la festeggiata, la sorellina e la sua mamma. Outfit uguali per loro perché di certo la piccola ammira molto la sua mamma così bella e sempre così attenta a ciò che indossa e che posta sui social.

WANDA NARA E LE FIGLIE IN TULLE ROSA

Una giornata bellissima con la mamma e il papà, la sorellina più piccola e i tre fratelli più grandi nati dal primo matrimonio di Wanda con Lopez. Tutto è iniziato con l’apertura di due belle scatole e per le bimbe la sorpresa, trasformarsi non in principesse ma in modelle, come la loro mammina. Tutto a favore di flash, gli scatti di papà e degli altri. Trucco e capelli da sistemare e poi le donne di casa con lo stesso outfit hanno formato una nuvola rosa.





Orgoglioso il calciatore della bellezza e la gioia davanti ai suoi occhi. Francesca sembra già una diva in erba, ha posato un bel po’ sfrontata, proprio nel modo in cui le modelle posano per uno shooting. Tutto per imitare la sua mamma. Tanti coriandoli, risate, auguri e sorrisi, un compleanno di certo diverso dai soliti o meglio diverso da quelli che si festeggiavano anni fa.