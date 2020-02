Giovanna Civitillo e il piccolo Josè stesso look a Sanremo: nella terza serata bianconeri per omaggiare Ronaldo (FOTO)

Forse Amadeus avrà avuto qualche problemino nell’indossare la maglia bianconera di Cristiano Ronaldo, vista la sua grande passione per l’Inter, ma Giovanna Civitillo, che sembra non lasciare nulla al caso, ha invece omaggiato il campione juventino. Per la terza serata del Festival di Sanremo 2020 infatti la moglie di Amadeus stupisce ancora con un look molto particolare. Nella serata in cui Georgina è arrivata all’Ariston, Giovanna ha puntato su un look molto particolare: gianna bianca con abito nero sotto. Ma non è questo il tocco in più che ha attirato sicuramente l’attenzione del pubblico. Al fianco di Giovanna infatti, c’era anche per la terza serata, il piccolo Josè. Orgoglioso del suo papà, il bambino ha assistito alla lunghissima serata del Festival, certamente felice di aver conosciuto anche il grande Cristiano Ronaldo che per lungo tempo, è stato al suo fianco, seduto proprio nella poltrona accanto alla sua. E il bambino, era vestito praticamente come Giovanna, stessa giacca e stessi colori per mamma e figlio, un vero spettacolo.

Dopo il secondo look total red, Giovanna quindi stupisce ancora, con questa scelta ( guarda qui tutte le foto del secondo abito di Giovanna).

SANREMO 2020 TERZA SERATA: ECCO IL LOOK DI GIOVANNA CIVITILLO

La moglie di Amadeus, che sta lavorando a questo Festival nei panni di inviata de La vita in diretta, non sbaglia un colpo e viene molto apprezzata dal pubblico a casa che la segue con affetto.

Vediamo le scelte di look fatte per la terza serata di Sanremo

Giovanna ha indossato una bellissima Giacca bianca con collo nero e preziosi gioiello. Stessa giacca anche per il piccolo Josè che per tutta la serata è stato al fianco della sua mamma per tifare Amadeus.

Mancano ancora due serate: come ci stupirà la moglie del direttore artistico del Festival? Non ci resta che aspettare…