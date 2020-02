Giulia Montanarini incinta a 44 anni, rivela i chili presi e il nome della sua prima figlia (Foto)

Forse non aveva nemmeno mai pensato Giulia Montanarini che un giorno sarebbe diventata mamma è invece la bellissima showgirl ed ex tronista di Uomini e Donne è incinta (foto). Una dolce attesa arrivata a 44 anni ed alla rivista Diva e Donna che ha raccontato del suo magico momento rivelando che la sua prima figlia è stata concepita in modo naturale, Giulia Montanarini è incinta senza avere fatto ricorso a nessuna cura ormonale. Anzi ha svelato anche che appena hanno provato ad avere un figlio lei è subito rimasta incinta, quindi era l’uomo giusto che le mancava, il compagno con cui creare una famiglia. La piccola nascerà a luglio e la biondissima ex protagonista di programmi tv e del trono di Uomini e Donne ha già rivelato anche il nome scelto, la piccola si chiamerà Alice.

GIULIA MONTANARINI SOLO ADESSO HA AVUTO IL DESIDERIO DI DIVENTARE MAMMA

E’ legata al suo Gianmaria già da 5 anni ma fino a questo momento non avevano mai pensato di avere figli, di allargare la famiglia, questo anche perché lui è già papà di due figli. Non sentivano quindi l’esigenza di avere un figlio tutto loro ma qualche mese fa la Montanarini e il suo compagno hanno capito che era arrivato il momento giusto e sono stati anche molto fortunati, il momento giusto è arrivato subito, senza nemmeno dovere pensare che 44 anni a volte sono un po’ troppo per restare subito incinta.









Fotografata da Diva e Donna in un negozio di intimo Giulia deve iniziare a comprare qualche taglia in più ma restando sempre sensuale. Le forme in gravidanza esplodono e confessa che ha già preso sette chili. Si gode quindi il momento in maniera più totale, confessa che è davvero felice e che non vede l’ora che la piccola nasca, che arrivi luglio.