Arianna David e l’anoressia, il racconto a Mattino 5: “La solitudine mi ha distrutta”

Questa mattina, giovedì 20 febbraio 2020, è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5 su Canale 5. In collegamento con Federica Panicucci per questo nuovo appuntamento con il suo programma anche Arianna David. La donna ha avuto occasione di parlare di un periodo molto difficile e buio della sua vita. La David ha infatti raccontato al pubblico di Mattino 5 la sua storia e i problemi con l’anoressia. “Ti puoi salvare, ti salvi. Io sono l’esempio” ha affermato l’ex Miss Italia al programma televisivo di Canale 5. “E’ anche vero che ti rimane dentro” ha però detto Arianna David in collegamento.

Anoressia, Arianna David a Mattino 5: “Sono guarita ma il mostro torna sempre”

“Io ho notato che quando ho dei problemi miei personali, quando ho delle ricadute mie personali, quando mi succedono delle cose che non vanno bene io riverso di nuovo tutto lo stress sul cibo quasi non mangiando” ha affermato Arianna David. “Noto che comunque, per quanto io sia guarita, mi torna sempre presente questo mostro davanti agli occhi” ha così raccontato a Federica Panicucci. La David ha anche dichiarato che se sa che deve andare a cena fuori, si prepara una settimana prima. “Lo scoglio più duro è quando la domenica mi dicono ‘andiamo a pranzo fuori’. Io a volte faccio delle litigate anche con mio marito perché io non amo andare a pranzo fuori. A me crea stress, crea ansia. La vivo malissimo questa cosa però nello stesso tempo voglio lanciare un messaggio positivo. Io non sono più malata però un modo sicuramente sbagliato di alimentarmi però al mio corpo non faccio mancare i nutrimenti giusti” ha raccontato Arianna a Mattino 5.

Arianna David a Mattino 5, il racconto sull’anoressia: “Pensavo di essere forte…”

Per Arianna David la sensibilità è un qualcosa di molto importante nella lotta contro l’anoressia. “Pensavo di essere una donna forte e invece ho una sensibilità talmente spiccata che qualsiasi cosa mi succede io purtroppo ricado nello stesso errore” ha detto la ex Miss Italia in collegamento con la Panicucci a Mattino 5. “Oggi ho un marito e ho dei figli, però fossi sola… Perché io quando ho sofferto di anoressia sono stata sola. Io non avevo nessuno che mi aiutava e che mi seguiva. E’ veramente molto triste e brutto. Mi emoziono molto quando ci ripenso perché ho avuto una sofferenza enorme” ha raccontato la donna visibilmente emozionata.

“Non avevo nessuno. Sembra come se non se ne rendessero conto che stavo male ed è la verità e questa cosa mi ha ammazzato. Io certe volte mi guardo allo specchio e dico: ‘tu sei veramente forte, non è che sei solo debole perché altrimenti oggi, qui, non ci saresti stata’. Ma io sono arrivata a pesare 39 kg” ha poi detto la David a Mattino 5. “Non me lo scorderò mai, mi guardavo allo specchio e mi vedevo grassa. Non avevo nessuno che mi diceva che stavo male. La solitudine mi ha distrutta” ha affermato Arianna che poi si è scusata per avere raccontato delle cose un po’ forti. Federica Panicucci ha invece detto alla donna che non deve scusarsi di nulla.

Una storia davvero molto forte e un messaggio importante quello di Arianna David a Mattino 5.

Arianna e la sua sofferenza ripensando alla sua battaglia contro l'anoressia#Mattino5 pic.twitter.com/0qNwShWMnZ — Mattino5 (@mattino5) February 20, 2020