Clizia Incorvaia ha 40 anni e spiega perchè ha mentito sulla sua età

Da settimane ci chiedevamo quale fosse il reale motivo per il quale Clizia Incorvaia continuasse a mentire sulla sua età. Ce lo chiedevamo perchè la ragazza continuava a dire di avere 36 anni mentre si mormorava che ne avesse 40, e visto che ne dimostra praticamente non più di 25, ci domandavamo come mai fosse l’unica donna al mondo a “dare i numeri al contrario”. Il motivo, dopo il caso di stato che è stato aperto in questi giorni, lo spiega direttamente Clizia. Oggi per lei avere 40 anni e dimostrarne 25 non è assolutamente un problema anzi. Ma quando ha iniziato a lavorare, quando aveva oltre 20 anni, e ne dimostrava 15, lo è stato. Per questo motivo il suo agente dell’epoca le suggerì di dire che era più piccola in modo che potesse interpretare parti nelle quali sarebbe stata convincente.

CLIZIA INCORVAIA SUI SOCIAL SPIEGA PERCHE’ HA MENTITO SULLA SUA ETA’

Visto che si deve giustificare ogni cosa adesso vi dirò la storia. Quando lavoravo nella moda avendo sempre questo aspetto molto infantile, non riuscivo a lavorare perché a 18 anni ne dimostravo 15. Il mio agente per farmi lavorare mi faceva dichiarare quattro anni in meno, che poi è l’età che sapevano al Grande Fratello. […] Ho vissuto sempre questa cosa come una sorta di frustrazione, il fatto di dimostrare meno anni per me era un problema. […] La cosa che trovo paradossale è che si pensi io lo faccia per vanità. […] La mia anima si stupisce ancora come quella di una bambina, forse per questo dimostro meno anni, sarà quella la mia cura sarà quello il mio elisir.

Trovo bislacco il fatto che si stia aprendo una diatriba per aver dichiarato tre anni di meno avevo detto 36 e sono 39. Fatemi compiere sti cavolo di quaranta anni e quello che conta è l’anima di una persona. […] Io e Paolo sembriamo coetanei, quando vedi il sessantenne con la trentenne non fa specie, quello che conta è l’età biologica non cronologica, vedi ventenni che sembra ne abbiano cinquanta. […] L’anti-age migliore è l’amore.

Clizia può dire tutto quello che vuole sulla sua età ma in queste ore molti fans del GF VIP e della coppia nata in casa, si erano chiesti se almeno Paolo conoscesse la verità. Era questo il reale motivo dell’interesse visto che Ciavarro ha 28 anni. E quindi si parla della differenza di 12 anni. Non che ci sia nulla di male ma bisogna quanto meno saperlo! Paolo in ogni caso dalla casa del GF VIP ha dato la sua risposta dicendo di non essere minimamente interessato alla data di nascita di Clizia, si va oltre.