Paolo Ciavarro scopre la vera età di Clizia Incorvaia: la reazione sorprende

Intorno a Clizia Incorvaia c’è un vero giallo che riguarda la sua età. Ieri sera, lunedì 2 marzo 2020, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 e la questione è venuta nuovamente a galla dopo le numerose polemiche sul web. Clizia Incorvaia aveva raccontato di avere 36 anni ma in realtà, secondo molte indiscrezioni sul web, sarebbe prossima ai 40. Anche durante l’ospitata a Live – Non è la d’Urso, la ex gieffina non ha voluto rivelare i suoi anni lasciando spazio a numerosi dubbi. Sappiamo che Clizia è stata squalificata dal reality show, ma il suo Paolo Ciavarro è stato messo al corrente di questa situazione un po’ strana e la sua reazione ha sorpreso i telespettatori.

Paolo Ciavarro sull’età di Clizia Incorvaia: “Non me ne frega assolutamente nulla”

Paolo Ciavarro è stato informato della questione età di Clizia Incorvaia che tanto sta facendo parlare i fan del Grande Fratello Vip. “Io avevo capito avesse trentacinque anni ma a me dell’età non frega assolutamente nulla” ha affermato il figlio di Eleonora Giorgi dopo aver scoperto che la Incorvaia è invece sulla quarantina. “Se un uomo più grande sta con una donna più giovane va bene. E un uomo più giovane sta con una donna più grande non va bene? A me ne non me ne frega niente” ha affermato Paolo Ciavarro nella casa più spiata d’Italia.

Paolo Ciavarro cotto di Clizia Incorvaia: con lei ha intenzioni serie dopo il GF Vip 4

Dopo aver chiarito la questione età, Paolo Ciavarro ha voluto spendere un pensiero per Clizia Incorvaia mandandole un vero messaggio d’amore. “Clizia mi manchi da morire. Non vedo l’ora di andare con te. Ti penso sempre continuamente. In questa casa è un casino” ha affermato Ciavarro junior al Grande Fratello Vip. Poi Paolo ha fatto chiaramente intuire le sue serie intenzioni con la Incorvaia: “Mi è scoppiata dentro e appena esco da qui la vado a prendere subito. Poi andiamo a Lisbona”.

Insomma, pare proprio che la squalifica e la questione dell’età non abbiamo fatto cambiare idea al giovane concorrente del reality show di Canale 5. Paolo Ciavarro non solo sembra cotto di Clizia Incorvaia ma pare proprio innamorato! E voi che cosa ne pensate di questa coppia e delle polemiche su Clizia?