Aurora Ramazzotti vorrebbe fare incontrare le figlie di Michelle con i figli di Eros (Foto)

E’ un sogno che Aurora Ramazzotti spera di realizzare quello di fare incontrare i suoi fratelli, quindi le figlie di mamma Michelle con i figli di papà Eros (foto). L’ex coppia non ha mai fatto in modo di mettere le basi per una famiglia allargata. Aurora è cresciuta amatissima sia da Eros Ramazzotti che da Michelle Hunziker e allo stesso modo lei adora i suoi fratelli ma adesso ha un desiderio. Si sente più zia che sorella e vorrebbe che Sole e Celeste incontrassero Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Alla rivista Grazia ha spiegato che Celeste ha solo 6 giorni di differenza con Gabrio Tullio, rispettivamente figlia di Michelle e figlio di Eros, quindi potrebbe anche accadere che vadano a scuola insieme. Ben prima di questo spera un giorno di farli comunicare, di essere il loro “ponte”. Chissà se mamma e papà faranno in modo di realizzare il suo sogno, per lei sarebbe molto importante, per Aury la famiglia è fondamentale, è il suo punto fermo.

AURORA RAMAZZOTTI CI SARA’ SEMPRE PER I SUOI FRATELLI

“La famiglia è importante, un punto fermo, ci siamo sempre gli uni per gli altri. Loro sono la mia priorità” confida a Grazia parlando di tutta la sua famiglia. Troppo dolore dietro l’addio di Michelle ed Eros quando lei era ancora molto piccola, ma nonostante tutto sono stati bravissimi a crescerla insieme. Famiglie del tutto separate però, non li abbiamo mai visti tutti insieme. Forse adesso che è finita tra Marica Pellegrinelli e il cantante potrebbe cambiare qualcosa o forse no.

I figli di Eros hanno 8 e a anni, le figlie di Michelle e Tomaso Trussardi 6 e 4 anni, sarebbe bellissimo riunirli, il sogno di Aurora, perché sono i suoi fratelli.

E’ cresciuta tanto Aurora Ramazzotti, lavora, è tornata a studiare ma sa che c’è una cosa su cui deve ancora migliorarsi: “So di essere molto orgogliosa: fatico ad ammettere di avere torto. Non riesco a chiedere scusa, anche se dire scusa risolve tanti problemi”. Niente di così strano, è un difetto che appartiene a persone anche molto più grandi di lei.