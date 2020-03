Michelle Hunziker festeggia il compleanno di Celeste in casa, in famiglia (Foto)

Una festa come i vecchi tempi per Celeste Trussardi: festa di compleanno in casa per la figlia di Michelle Hunziker ma la bimba si è divertita tantissimo (foto). Michelle ha organizzato per la sua bimba che ieri ha compiuto 5 anni uno slime party, ore divertenti per Cece anche se senza i bimbi che in genere partecipano ai compleanni dei più piccoli. Su Instagram la Hunziker ha non solo fatto gli auguri alla sua bambina ma ha lanciato anche lei un messaggio importante per tutti: restate a casa. Una festa in famiglia per Celeste perché il periodo che tutti stiamo attraversando non permette altro ma guardando il lato positivo si riscoprono le abitudini di anni fa e la gioia di stare tutti insieme in famiglia, magari in modo semplice. A casa Trussardi – Hunziker ieri erano davvero in pochi, regole rispettate. A festeggiare la piccola di casa la sorella Aurora Ramazzotti, Sara Daniele che fa da sempre parte della famiglia e ovviamente mamma Michelle, papà Tomaso e Sole.

PER IL COMPLEANNO DI CELESTE TRUSSARDI UNO SLIME PARTY

I bambini adorano quelle sostanze appiccicose e molli che ai grandi appaiono anche disgustose ma per loro la gelatina malleabile e colorata è un bel divertimento e così Michelle Hunziker ha pensato bene di organizzare per sua figlia la festa di compleanno più bella. Pochi invitati, pochissimi, tutto organizzato in casa e tutti felici.

“Piccola biondina mia…con quella faccetta d’angelo e quel sorriso sghembo, ci freghi proprio tutti… sei arrivata per ultima e combatti quotidianamente per dimostrare a te stessa e al mondo di avere una marcia in più…e devo dire che è proprio così – ha scritto Michelle – Sei nata con la grinta stampata in faccia e sei il vero “panzer” in famiglia, grandi doti per il periodo storico difficile in cui sei nata. Sai essere di una dolcezza disarmante, infatti basta che mi guardi con quegli occhietti azzurri e mi fai fare quello che vuoi e fai sempre ridere tutti con le tue espressioni buffe…Ti amiamo piccola mia! Buon compleanno Cece” questi gli auguri per Celeste e in più un omaggio alla sua bambolina, una camicia celeste indossata per l’occasione. Non sono mancati ovviamente gli auguri alle donne per la festa dell’8 marzo.