A casa di Michelle Hunziker arrivano i regali golosi della mamma di Sara Daniele (Foto)

Si festeggia in questo momento a casa di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi perché sono appena arrivati i golosi regali della mamma di Sara Daniele (foto). Fabiola Sciabbarrasi ha inviato a sua figlia, e all’amica che la ospita in questo periodo di quarantena, dei dolci meravigliosi ma anche un delizioso casatiello. Non manca davvero niente, anzi c’è tutto il possibile per ingrassare tanto in questi giorni. Sara Daniele quasi piange dall’emozione, i regali ricevuti sono piaciuti a tutti. Oltre al casatiello, che è una torta salata che a Napoli non può mancare nel giorno di Pasqua. ci sono tante uova di Pasqua, ovviamente c’è la pastiera napoletana, c’è anche la colomba pasquale ma di quelle che superano davvero la fantasia di tutti i golosi. La colomba di Pasqua alla Nutella con sopra i famosi biscotti alla Nutella che fino a poco tempo fa tutti cercavamo nei supermercati.

UNA PASQUA PIENA DI DOLCI A CASA DI MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI

Siamo tutti in casa e ci resteremo anche a Pasqua e Pasquetta e oltre e la cosa che ci può dare grande soddisfazione e gioia è proprio il cibo. Ognuno penserà a cosa cucinare ma le tradizioni vanno rispettate. Ci ha pensato Fabiola Sciabbarrasi a non far mancare niente a sua figlia Sara ma anche a dire grazie alla famiglia Trussardi – Hunziker.

Sara Daniele e Aurora Ramazzotti sono legatissime da sempre, Pino ed Eros lo erano allo stesso modo, grazie ai rispettivi papà è nata la loro amicizia. Non potevano che trascorrere insieme questa quarantena e con loro c’è anche il fidanzato di Aury, Goffredo Cerza. Anche lui è bravo in cucina, oggi per esempio ha preparato per gli adulti l’amatriciana. Riusciranno a ingrassare? No, se come mostrano sui social tutti continuano ad allenarsi come possono.