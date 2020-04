Adriana Volpe senza trucco e senza filtri, segue l’esempio di Alessia Marcuzzi (Foto)

Senza trucco Adriana Volpe l’abbiamo vista raramente anche al GF Vip, perché sempre pronta e perfetta dal mattino, subito dopo la sveglia, invece a sorpresa arriva il selfie senza filtri (foto). La conduttrice ha raccolto la sfida di Alessia Marcuzzi e ha postato lo scatto senza nemmeno un filo di trucco, illuminata solo dalla luce giusta, la sua luce. A 46 anni Adriana Volpe non ha paura di mostrarsi al naturale, anche perché è davvero bellissima. Una luce interiore che illumina Alessia, Adriana e chi in quarantena ha scelto di mostrarsi acqua e sapone mostrando le invisibili imperfezioni del volto. A dire il vero non vediamo rughe, nemmeno quelle di espressione, forse solo un po’ di occhiaie ma con una luce migliore poteva nascondere anche quelle. Anche la Volpe sostiene così il nuovo brand di prodotti di bellezza della Marcuzzi. Intanto, sta trascorrendo la sua quarantena con la sua bambina, Giselle che ha 8 anni e che ha potuto riabbracciare a Ginevra dopo l’addio al Grande Fratello Vip.

LE FIGLIE DI ADRIANA VOLPE E ALESSIA MARCUZZI FREQUENTANO LA STESSA SCUOLA

Alessia e Adriana non si conoscono solo perché sono colleghe ma anche perché Mia e Giselle frequentano la stessa scuola a Roma. Tornando al selfie senza make up della Volpe c’è chi commenta con molta cattiverà che non sembra nemmeno lei.

“Ho deciso di scattarmi una fotografia senza filtri e senza trucco. Come al solito se faccio un selfie dallo specchio non si capisce mai dove guardo, ma non importa. Come dice Alessia Marcuzzi io sono la mia luce. Tutti noi siamo belli esattamente per quello che siamo” è il suo commento. Continuano intanto i pettegolezzi sulla momentanea separazione con il marito. Lui è rimasto in Svizzera, ma come ha confidato Adriana in una diretta Instagram con Antonella Elia, sembra che sia tutto sotto controllo, non c’è nessuna crisi per la coppia ma solo l’esigenza di occuparsi di cose importanti.