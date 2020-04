Adriana Volpe e suo marito ancora distanti, la crisi appare evidente (Foto)

Adriana Volpe può abbracciare ogni giorno sua figlia Gisele ma non è così per suo marito che è rimasto in Svizzera dopo la morte del padre (foto). La coppia resta a distanza, la conduttrice è a Roma con la bambina dopo i 16 giorni trascorsi insieme. Adriana Volpe aveva lasciato il GF Vip per correre da suo marito Roberto Pali e dalla piccola, il suocero era grave a casa del Coronavirus e avevano bisogno di lei. Le voci di crisi continuano a essere insistenti, lui a St. Moritz e la Volpe a chilometri di distanza e tutto senza mai un messaggio d’amore o qualcosa che smentisca tutto. L’ultima foto postata sui social da Parli è un selfie in cui sembra spiegare tutto, ha bisogno di riflettere, di stare a da solo mentre forse Adriana Volpe avrebbe voluto altro.

IL MARITO DI ADRIANA VOLPE TURBATO DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP?

La conduttrice può contare sui suoi tanti follower che hanno apprezzato la sua spontaneità, l’eleganza, ma c’è anche chi crede di parlare a nome del marito criticando gli atteggiamenti visti nella casa del GF Vip. Roberto ha ringraziato chi nei commenti sembra avere capito le sue esigenze. Il like al commento di una follower: “Può una persona in un momento così difficile della sua vita stare solo a pensare, riflettere e trovare un po’ di serenità da solo, senza necessariamente avere con sé moglie e bambina?”.

Chi lo conosce spiega che è rimasto in Svizzera per dare una mano alla famiglia, per documenti e per organizzare tante cose dopo la morte del padre, tutto in accordo con Adriana. Non ci sarebbe quindi nessuna crisi in corso ma è anche vero che entrambi non fanno niente per smentire i pettegolezzi. Lei due settimana fa ha però chiesto di non montare storie tra lei e Denver, avrebbe quindi potuto aggiungere anche altro.