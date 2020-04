Adriana Volpe torna sui social e mette a tacere tutte le voci su crisi matrimoniale e non solo

In queste ultime ore si è molto parlato di una possibile crisi matrimoniale tra Adriana Volpe e suo marito Roberto. Il motivo? Secondo molti fans della conduttrice l’ex concorrente del Grande Fratello VIP avrebbe smesso di seguire su Instagram suo marito. Questo avrebbe portato tutti a pensare che tra i due ci fossero stati dei problemi. Ma come stanno realmente le cose? Il chiacchiericcio non è mancato, nonostante forse, se ne sarebbe dovuto fare a meno visto il periodo complicato che la Volpe e suo marito stanno passando, dopo la morte del padre dell’imprenditore. In ogni caso, in questi giorni di quarantena, il gossip è una delle cose che viene meglio un po’ a tutti il taglia cuci è servito…

La Volpe, dopo qualche ora di silenzio è tornata però sui social per provare a spiegare che cosa è successo. In modo esplicito non ha detto quasi nulla ma ha fatto ben capire che a causa di un problema sui social, si è scatenato il panico ma che in realtà, non è successo niente!

ADRIANA VOLPE TORNA SUI SOCIAL E ZITTISCE TUTTI

La conduttrice, con un messaggio mette anche a tacere tutte le persone che hanno insinuato che tra lei e Denver ci sia stato qualcosa in casa. Nelle ultime ore sui social si era persino arrivati a dire che Denver in casa stesse usando un linguaggio in codice per far capire a Paola di Benedetto quello che c’era stato tra lui e Adriana…

Incredibile! Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio! 😆🤣 Non sono una “spada” con la tecnologia 📲 , ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato❤️. E già che ci sono, mi tolgo anche un sassolino dalla scarpa : non montate storie tra me e Denver che non esistono, piuttosto andiamo a montare la panna che oggi preparo una buona torta! 😋#iorestoacasa #guerriera #lapizzadiadriana #pannamontata #gfvip . Ph.

Sarà questa quarantena che porterà a pensare anche cosa che non esistono?

Adriana Volpe torna sui social e mette a tacere tutte le voci su crisi matrimoniale e non solo ultima modifica: da