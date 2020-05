Pamela Barretta ieri e oggi: come è cambiata la dama di Uomini e Donne

Pamela Barretta è sicuramente una delle dame più contese e corteggiate negli ultimi anni per quello che riguarda il trono over di Uomini e Donne. Al momento però, non ha avuto molta fortuna. Ha infatti lasciato per ben due volte il programma ma non ha ancora trovato l’amore della sua vita. La prima volta Pamela aveva lasciato il programma con Stefano, l’uomo le aveva anche regalato un anello di fidanzamento proprio nello studio di Canale 5 con tanto di promessa. Ma in quella occasione, nella stessa puntata, la pugliese aveva scoperto delle cose che Stefano le aveva nascosto, e davanti a tutti lo aveva lasciato. I due non sono più tornati insieme. Ma Pamela sembrava aver ritrovato l’amore grazie a Enzo Lo Capo, un imprenditore che le ha regalato la favola che tanto sognava. Viaggi in giro per il mondo, amore ma a quanto pare non stabilità. Pamela si aspettava di più da un uomo che le aveva chiesto di fare insieme un figlio, voleva rispetto e fiducia ma a quanto pare queste cose sono mancate. Nell’ultima puntata di cui sono stati protagonisti a Uomini e Donne, i due hanno deciso di interrompere la relazione ed Enzo ha fatto anche un gesto che a nessuno è piaciuto. Ha portato alcuni abiti che Pamela aveva a casa sua in una busta per ridarglieli..

Pamela potrebbe tornare in studio? La dama è stata invitata a Gianni a farlo ma al momento non sembra essere di questa idea. Rivedendola di nuovo in tv molti si sono chiesti come fosse Pamela qualche anno fa, prima di approdare a Uomini e Donne. E le foto sui social ce la mostrano sicuramente diversa, sempre bellissima ma diversa.

PAMELA BARRETTA PRIMA E DOPO: ECCO COME ERA LA DAMA PRIMA DI UOMINI E DONNE

Oggi Pamela ci appare così

Fino a qualche anno fa invece, come testimoniano le foto pubblicate sui social era così

