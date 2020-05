Eleonora Daniele pronta al parto, spera che arrivi la sua famiglia da Padova (Foto)

E’ quasi giunta al termine la gravidanza per Eleonora Daniele che è già pronta per il parto, il tempo di salutare il pubblico di Storie Italiane con l’ultima puntata e poi sarà mamma per la prima volta (foto). Il parto è previsto a giugno, il 29 maggio ci saranno i saluti su Rai 1 e di certo commossa ringrazierà tutti ma è il pubblico che ringrazia la conduttrice che ha continuato ad andare in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì anche durante il lockdown. Il programma di Eleonora Daniele è stato tra i pochi a reggere mentre tanti conduttori hanno dovuto cedere per vari motivi. Lei con il pancione sempre più enorme e i nervi saldi non ha perso mai di vista il suo dovere, quello di informare, di portare avanti le sue battaglie in tv ma sempre con serenità. Adesso è arrivato il momento di pensare al suo futuro da mamma, tra una settimana potrà concentrarsi sul parto ma intanto spera che si avveri il suo desiderio più grande.

ELEONORA DANIELE NON VEDE DA MOLTO TEMPO LA SUA FAMIGLIA

La conduttrice di Storie Italiane vive a Roma, la sua famiglia è tutta a Padova, a causa della pandemia sono separati da mesi, come tanti. La piccola Carlotta nascerà a giugno, dovrebbe esserci la possibilità di spostarsi tra le regioni, è ciò che si augura, vorrebbe che tutti arrivassero per conoscere sua figlia.

Spera anche che il battesimo di Carlotta sarà senza mascherine. Pensa già al suo primo sacramento, ha già deciso che verrà celebrato a ottobre, come ha confidato nell’intervista a Intimità.

E’ forte la Daniele ma non pensa di avere fatto niente di così speciale in questi mesi, ha semplicemente lavorato come tutte le mamme in dolce attesa che stanno bene possono fare. Ha seguito tutte le regole per evitare un possibile contagio ma per la sua bambina è sempre rimasta serena. Ha le idee ben chiare, pensa già al modo in cui educherà Carlotta, non sarà una mamma amica, per questo c’è bisogno della nonna.

