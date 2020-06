Nina Moric presenta il suo nuovo fidanzato e smentisce il suo ritorno in tv

E’ tempo di voltare pagina per Nina Moric. Dopo aver archiviato la storia con Luigi Mario Favoloso, che al momento è felice al fianco di un’altra donna, Elena Morali, anche Nina guarda al futuro. E per la prima volta poche ore fa ha postato sui social delle immagini che la mostrano al fianco del suo nuovo fidanzato! Le presentazioni ufficiali quindi sono state fatte! Nina si mostra in una foto al fianco dell’uomo che in un primo momento, molte persone hanno pensato essere Armando Incarnato, volto di Uomini e Donne. Ma Nina ha subito precisato che il suo fidanzato non ha nulla a che fare con il mondo della televisione. E’ un imprenditore e non vuole apparire, anche per questo non si vede molto sul suo profilo Instagram. Nina si dice felice e dice di aver riscoperto cosa significa essere donna, dopo anni in cui invece, non era stata più la stessa di un tempo.

NINA MORIC PRESENTA IL SUO NUOVO FIDANZATO

Nina ha risposto ai tanti commenti di chi le chiedeva chi fosse l’uomo che ha presentato. Ha ribadito che non è una persona del mondo dello spettacolo, è un imprenditore e non ha nessuna voglia di apparire. Ma la curiosità è tanta e tutti i suoi followers vogliono sapere di chi si tratti.

Qualcuno arriva anche a ipotizzare che Nina e il suo nuovo fidanzato si siano candidati alla nuova edizione di Temptation Island VIP. Ma Nina prende subito le distanze da questa eventualità. Nina ha infatti commentato: “Piuttosto mi ritiro, questi programmi li fanno solo gli sfigati” ha detto la modella croata ribadendo di non essere a caccia di occasioni di questo genere. La Moric infatti sottolinea di aver avuto un percorso artistico diverso e di non essere una morta di fama…

Sono tanti i messaggi di affetto, di persone che augurano a Nina di trovare quella serenità che da anni le manca!

