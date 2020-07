Cecilia Rodriguez fa gli auguri di compleanno a sua suocera in versione hot: piovono critiche

Oggi è il compleanno della mamma di Ignazio Moser, come si può anche evincere dal dolcissimo messaggio di auguri che il figlio del grande campione di ciclismo ha postato sui social. Ma Ignazio non è stato il solo a fare gli auguri via Instagram alla sua mamma; anche Cecilia, che ha un ottimo rapporto con sua suocera, ha deciso di mandarle un dolce pensiero. La Rodriguez ha scelto un modo bizzarro per fare gli auguri a quella che presto potrebbe diventare sua suocera. Ha scelto infatti di omaggiarla non di uno scatto insieme, una simpatica foto di famiglia ma di una immagine veramente molto molto hot. Per gli auguri infatti, Cecilia Rodriguez ha postato una foto in cui Ignazio Moser è completamente nudo. E’ la seconda questa settimana e ovviamente, non tutti hanno pensato che fare gli auguri con questo scatto, fosse appropriato. Ma l’intendo di Cecilia era chiaramente solo uno: ringraziare la signora Moser per il bel manzo che ha messo su, il giovincello che adesso è il suo uomo. Non tutti però hanno capito l’ironia di Cecilia e molti l’hanno anche invitata a togliere lo scatto, dicendo che dovrebbe vergognarsi per quello che ha fatto.

GLI AUGURI HOT DI CECILIA RODRIGUEZ A SUA SUOCERA

Il messaggio di Cecilia che accompagna la foto che vedete in apertura recita:

Oggi, per fare gli auguri alla mia suocera, posto questa foto, ….. hai fatto un grandissimo capolavoro Carla ….. COMPLIMENTI 😂😆😍 ti vogliamo tanto bene …. 🤍

Ignazio è completamente nudo nella foto anche se i gioielli di famiglia sono ben coperti dalla gamba di Cecilia. La foto è sicuramente bellissima, ma la mamma di Ignazio avrà gradito questi auguri speciali fatti da Cecilia?

I fans di Cecilia si dividono: c’è chi pensa che questo sia un modo divertente per fare gli auguri a una suocera e chi invece dice che la scelta fa davvero “schifo”. E voi da che parte state, avete colto l’ironia di Cechu?