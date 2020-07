Barbara d’Urso accende l’estate con una foto hot per i suoi followers

Barbara d’Urso accende l’estate dei suoi followers e li delizia con uno scatto che ha mandato tutti in visibilio. Di che cosa parliamo? Tra uno spot e l’altro, in attesa di rivederla di nuovo a settembre in tv, la conduttrice Mediaset ha trovato anche il tempo di godersi qualche giorno di mare o di piscina ( come nella foto che apre questo post). E viste le calde temperature delle ultime ore, ha deciso di postare sui social, una foto della sua estate, e che foto. La vediamo in acqua, con un capello di paglia, in splendida forma, con però un piccolo dettaglio che non è passato inosservato. Indossa solo il pezzo di sotto del costume. Niente reggiseno per la conduttrice che di profilo, si mostra in topless in tutto il suo splendore.

CHE ESTATE BOLLENTE PER BARBARA D’URSO: ECCOLA IN TOPLESS

Non si vede praticamente nulla, questo lo potete vedere voi stessi anche dando uno sguardo alla foto che apre questo nostro articolo, ma i fans sono andati in delirio. La conduttrice è sempre in splendida forma: ci tiene alla dieta e segue un regime alimentare molto rigido. E poi ovviamente c’è la passione per la danza: con la sbarra tutte le mattine e la lezione di danza classica prima di andare a lavorare, i risultati sono assicurati!

Un tempo erano i paparazzi a regalare gli scatti delle donne dello spettacolo al mare o in montagna, e a fare carte false per riprendere una posa come questa. E invece nell’era dei social, gli scatti più belli e anche un po’ “proibiti” arrivano direttamente dalle vip o dai vip, che condividono qualsiasi cosa con i loro seguaci.

“Un cuore, per la sirena più bella del pianeta. Per dirti che il mio di cuore è sempre con Te” le scrive una fans sui social. Ma sono decine e decine i messaggi di chi apprezza quello che vede, e come dar torto agli ammiratori di Barbara d’Urso.