Alessia Marcuzzi stanca delle insinuazioni su lei e De Martino risponde stizzita sui social

Non deve essere facile continuare a leggere decine e decine di commenti di chi va in cerca di prove, per dimostrare, social permettendo, che la relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano de Martino ci sia stata. E’ una situazione sicuramente incresciosa per i diretti interessati che sono stati travolti in queste settimane da commenti e anche, purtroppo molto spesso, da accuse pesanti e insulti. La conduttrice ieri ha dovuto rispondere per le rime a chi sotto una fotografia, lasciava dei commenti che poco c’entravano. La Marcuzzi ha infatti postato una dolce dedica che sua figlia Mia le aveva fatto. Non era difficile immaginare che era stata la sua bambina a scriverle quel pensiero dolcissimo, una dimostrazione d’amore di una bambina per sua madre. E invece ecco che nel giro di pochi minuti, sono arrivati i soliti maligni del web a commentare.

La Marcuzzi ha quindi deciso, questa volta, di rispondere ai commenti. C’era persino chi pensava che Alessia avesse postato un bigliettino scritto dal marito Paolo Calabresi, e l’accusava quindi, di mettere in piazza le sue cose. Ma Alessia, da questo gossip, è stata sicuramente travolta suo malgrado.

ALESSIA MARUCUZZI SBOTTA SUI SOCIAL

Ed è anche per questo che probabilmente, di fronte all’ennesima insinuazione, ha deciso di rispondere. Una persona le stava facendo notare che lei e Stefano de Martino continuano a mandarsi messaggi in codice, ieri parlavano appunto della “luna”. A questo punto Alessia, visto che si trattava di un messaggio di sua figlia, che nulla deve avere quindi a che fare con le vicende del gossip, ha deciso di rispondere a chi l’accusava. “E’ un messaggio che ha scritto mia figlia per me” ha scritto la Marcuzzi su instagram, aggiungendo anche l’hashtag #nowords. Ed effettivamente non ci sono davvero parole di fronte a chi continua a malignare, anche di fronte a queste cose che nulla hanno a che fare, con una eventuale storia clandestina.