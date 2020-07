Bobo Vieri a dieta mostra la pasta con le zucchine e dà forza a chi deve dimagrire (Foto)

Bobo Vieri è a dieta e si sta allenando con la corsa, piano piano, un po’ alla volta ma senza mollare ed è così che l’ex bomber incoraggia tutti quelli che devono dimagrire (foto). Christian Vieri ha coinvolto anche Costanza Caracciolo, che aveva un po’ di peso da mandare via dopo le due gravidanze. In coppia è più semplice, si sorreggono e così dalla corsa alla camminata veloce fino alla dieta giusta per perdere peso è lui questa volta a dire a tutti di andare avanti ma poco alla volta. Bobo Vieri aveva raggiunto il peso di 107 chili, davvero troppi. In quarantena era riuscito a perdere qualcosa ma aveva bisogno di crederci fino in fondo. Quando ha visto che niente gli stava più bene ha capito che era andato oltre e così al mattino presto eccoli insieme pronti ad allenarsi ma senza esagerare.

BOBO VIERI LA DIETA INIZIA IL LUNEDI’

Non solo sacrifici ma anche un po’ di gratificazioni e infatti la domenica Vieri ha mangiato di tutto, dalla lasagna alle patatine fritte e la pizza, consapevole che lunedì iniziavano di nuovo la dieta e i sacrifici. Ma cosa mangiano Vieri e Costanza Caracciolo per tornare in forma? Dopo la corsa colazione con toast, yogurt greco con un po’ di miele. A pranzo arrivano le farfalle con le zucchine e Vieri esclama: “Non molliamo”.

Belli i commenti che riceve da follower che raccontano la loro storia, che lo ringraziano perché lui li sta motivando a dimagrire, a tornare in forma come un tempo. “Ragazzi, non mollate” aggiunge l’ex calciatore. Non è facile ma lui un po’ alla volta dà i consigli giusti per farcela e aggiunge sempre che il segreto è procedere piano, lui corre ma piano, anche una camminata veloce è perfetta, ma bisogna essere costanti. 7 chilometri tra corsetta e camminata veloci: “Per oggi può bastare”.