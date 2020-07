Per Bobo Vieri festa a sorpresa, tutto organizzato da Costanza (Foto)

Costanza Caracciolo è pronta a raccontare tutto della festa a sorpresa organizzata per il compleanno di Bobo Vieri ma sui social è già evidente che tutto è stato un vero successo (foto). La Caracciolo è riuscita ad organizzare un party a sorpresa perfetto nella casa in Versilia dove la coppia è in vacanza con le bimbe. Christian Vieri non aveva sospettato nulla, la sorpresa è riuscita davvero. Quando il festeggiato è arrivato e ha visto la casa delle vacanze piena di amici ha detto tutto con la sua prima espressione. Gioia e stupore e poi è iniziata la splendida serata. Tutti a bordo piscina e tutti vestiti di bianco. Costanza Caracciolo ha pensato a tutto, musica, divertimento, cibo e tantissima frutta per tutti. E’ estate e ha pensato anche a chi non voleva mangiare tantissimo. Non potevano mancare Lele Adani e Nicola Ventola, gli amici con cui l’ex bomber sta battendo i record con la sua hit estiva.

DA UNA VITA DA BOMBER A MARITO E PAPA’ FELICE

Non c’è più la sua vita da bomber ma ne è felice. Vieri non avrebbe mai immaginato che a 47 anni si sarebbe ritrovato perdutamente innamorato di tre donne, Costy, Stella e Isabel. Una torta a forma di 47, semplice e golosa, molto apprezzata dal festeggiato. Per il testo un buffet colorato e anche dietetico con la frutta preparata in modo perfetto.

Una sorpresa meravigliosa per Vieri che ha giurato di non avere capito nulla, di non avere sospettato che sua moglie stava organizzato una festa di compleanno. “E’ stata una festa incredibile con tutti i nostri amici – I love you Cocopops” ha scritto lui.

“Happy birthday my super love” ha commentato l’ex velina di Striscia la notizia mostrando la foto in cui bacia l’ex calciatore con le bimbe tra le braccia.