Giulia de Lellis ha la febbre: i followers preoccupati pensano abbia il coronavirus

Nelle ultime ore Giulia de Lellis ha avuto dei problemi di salute e anche per questo motivo è stata meno attiva sui social. Un periodo un po’ complicato per la bella influencer che ha di recente scoperto di dover subire una operazione al naso per un problema di salute che va risolto il prima possibile. Nelle ultime ore ha spiegato di aver avuto la febbre molto alta, e chi la segue, si è subito molto preoccupato visto che ammalarsi in estate è difficile. Il pensiero dei suoi followers è andato ovviamente al coronavirus. E così in migliaia le hanno chiesto come stesse per assicurarsi che non fosse stata contagiata. Giulia ieri sera ha voluto spiegare come stanno le cose.

GIULIA DE LELLIS E IL CORONAVIRUS: LA RISPOSTA DELL’INFLUENCER

Giulia ha quindi voluto registrare delle stories dove rassicurava tutti e spiegava che nelle ultime ore la febbre si era abbassata. La De lellis negli ultimi giorni si è ammalata tra un viaggio improvviso a Roma per la sua nonna e il ritorno poi nella casa dove sta passando le vacanze. “La febbre si è molto abbassata, voglio rassicurare tutti” ha detto la de Lellis in una delle sue storie.

“La febbre mi si è abbassata quindi sono uscita da questa cosa del Covid per mettervi un po’ tranquilli dato che vi siete preoccupati tantissimo. Ho fatto tutti i tamponi del caso. Come sapete io sono stra ipocondriaca, quindi, non ho il Coronavirus. Ho solo le placche, i problemi alla gola. Faccio solo fatica a deglutire” ha detto Giulia che ha così rassicurato tutti i suoi followers preoccupatissimi per le sue condizioni di salute.

L’influencer è tornata super attiva anche se ancora non sta bene: tanti progetti l’aspettano ed è pronta a rimettersi in pista dopo aver ricaricato le pile.

Giulia de Lellis ha la febbre: i followers preoccupati pensano abbia il coronavirus ultima modifica: da