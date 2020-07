La sorella di Caterina Balivo vieta i dolci in spiaggia, non ne mangia da 4 anni (Foto)

Proseguono le vacanze per Caterina Balivo che in questi giorni è al mare con sua sorella Francesca a Gaeta. La conduttrice continua a mostrare le foto delle sue giornate, risponde ai commenti dei follower e rende un po’ tutti partecipi della sua vita. Tra foto in posa e scatti spontanei il risultato entusiasma tutti, la Balivo fa il pieno di like e con lei anche sua sorella. Francesca Balivo, medico, bellissima ed è anche molto severa: in spiaggia vieta i dolci a tutti, soprattutto ai bambini. Caterina Balivo è con i suoi figli Cora e Guido Alberto in genere non ci sembra che sia molto permissiva sul cibo ma non mancano i dolci. Invece sua sorella non li tocca da ben quattro anni, niente né gelati né caffè. Ai suoi due figli consente un dolce a settimana, non di più. “Non è giusto” urla il primogenito della conduttrice, vorrebbe un gelato ma poi diventa tutto complicato con i suoi cugini.

CATERINA BALIVO FELICE CON LE AMICHE DI INFANZIA

Non c’è modo di fare cambiare idea alla zia Francesca, che è davvero molto severa mentre conta quanti dolci mangia Guido Alberto. Tutto procede tra le risate delle due sorelle e i capricci dei bambini, ma bisogna tornare a casa. Intanto, la conduttrice resta in vacanza, dopo la Toscana e la Sicilia adesso c’è il Lazio, chissà quando arriverà a Capri. Per il momento si gode i luoghi della sua infanzia e adolescenza, incontra le amiche di quando era giovanissima e con loro ricorda le lunghe serate passate insieme a divertirsi.

A chi le fa notare che è fortunata perché ormai sempre in vacanza risponde che suo marito, suo padre e la sorella sono al lavoro ma che lei sarà al mare fino all’inizio della scuola. E’ fortunata e sa di esserlo, è l’estate che desiderava tanto.

