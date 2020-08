Costanza Caracciolo posa in bikini, nessuna perfezione ma è la più bella (Foto)

Costanza Caracciolo sui social in bikini rosso è la vera perfezione, non per il corpo che mostra giustamente e ancora i segni della seconda gravidanza ma per la vera bellezza che esprime, per il messaggio che dona a tutte le donne (foto). E’ un vero dono quello che ha fatto Costanza Caracciolo posando in bikini, ha mostrato la realtà, mamma di due bimbe piccole, bellissima, vera e con tutto il tempo a disposizione, se lo desidera, di tornare esattamente come prima. Questa volta non sono stati i paparazzi a beccarla in costume e la foto che la moglie di Bobo Vieri ha scelto è la più bella tra tutte. E’ lo scatto che fa sentire speciale ogni donna, soprattutto chi è diventata mamma da poco tempo o chi non riesce a emulare le splendide vip che a una settimana dal parto sembrano già magrissime e senza un filo di pancia.

COSTANZA CARACCIOLO A 4 MESI DALLA NASCITA DI ISABEL

Ogni donna ha bisogno dei suoi tempi, c’è chi dopo la gravidanza torna alla forma di sempre in breve tempo, chi fa fatica e chi vuole semplicemente godersi la maternità procedendo con calma. Costanza Caracciolo ha realizzato il suo sogno, una famiglia meravigliosa, non ha fretta, si gode ogni attimo.

Un grazie per tutte lo scrive una follower: “Grazie per il messaggio che dai. Sei vera, mi fai sentire meno inadeguata con i kg in più. La gravidanza è un dono d’amore, un’emozione indescrivibile, ma il fisico cambia immancabilmente e se passo da una 42 a una 44/46 e poi vedo solo gnocche che dopo 30 gg sono ritornate magrissime, non devo sentirmi depressa e triste allora! Magari l’allattamento, magari gli ormoni e poi una dieta con sport pian piano mi riporteranno al peso salutare e normale. Grazie”. La risposta di Costanza è una ulteriore conferma: “Assolutamente sì, siamo umane”.

