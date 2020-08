Per Lorella Cuccarini un compleanno con festa a sorpresa organizzata dai figli (Foto)

Non c’è dubbio che Lorella Cuccarini per il suo compleanno abbia ricevuto il regalo più bello: l’amore dei suoi figli e di suo marito, Silvio Testi. Una foto dopo l’altra la Cuccarini ha mostrato tutta la sua gioia nel posare non solo con i suoi figli ma anche nel godersi la sorpresa, una piccola festa in barca durante una escursione. La showgirl e conduttrice è in vacanza in Sardegna con la sua famiglia e con alcuni amici. Ha già festeggiato l’anniversario di matrimonio ma il 10 agosto è il giorno del suo compleanno, 55 anni, e per l’occasione i suoi figli hanno fatto di tutto per stupirla. Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio con la complicità di papà Silvio hanno fatto in modo che un gro in barca diventasse un momento ancora più speciale. Hanno tirato fuori una golosa crostata di crema e frutta e hanno intonato all’improvviso il più gioioso dei “Tanti auguri a te”.

LORELLA CUCCARINI FELICE CON LA SUA FAMIGLIA NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO

E’ stata lei a sottolineare che ha compiuto 55 anni ma che in realtà sente di averne 35 e anche meno. “E sono 55 all’anagrafe (35 inside)! Festa di compleanno a sorpresa in un piccolo angolo di ‘paradiso’, con le persone che più amo al mondo… Sono proprio una “ragazza” fortunata.

Grazie a tutti per la valanga di auguri” ha scritto la festeggiata nella didascalia mostrando gli scatti semplici ma ricchi di emozioni.

L’ultimo periodo per lei non è stato semplice, la polemica con Alberto Matano, l’addio a La vita in diretta, il sostegno o meno di colleghi ma lei procede serena perché amata. La festa di compleanno vera è arrivata a cena con tutti gli amici e ovviamente la famiglia, una cena in riva al mare mentre le vacanze proseguono con grande allegria e grandi sorrisi.