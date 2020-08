Ilaria d’Amico saluta il mondo del calcio ma resta in tv

Notizia inaspettata dal mondo della tv. E‘ Ilaria d’Amico a parlare della sua decisione: non condurrà più programmi sportivi, almeno per il momento! Ma che cosa farà la conduttrice? Non lascia il mondo della tv, resta su Sky ed è pronta per una nuova avventura.

Dopo 23 anni di militanza, Ilaria D’Amico lascia il mondo dello sport ma non appende gli scarpini al chiodo, anzi. La conduttrice infatti aveva manifestato in diverse occasioni la volontà di dedicarsi anche ad altro, di intraprendere una nuova avventura televisiva e a quanto pare, sta per farlo.

NUOVA AVVENTURA IN TV PER ILARIA D’AMICO CHE LASCIA IL CALCIO DOPO 23 ANNI

Ne parla oggi in una intervista al Corriere della sera, spiegando per quale motivo ha deciso di dire addio al mondo del calcio, per iniziare a dedicarsi ad altro. “Con lo sport credo di essermi tolta tutti gli sfizi possibili e di aver fatto un percorso bellissimo ma anche netto (…) Con la fine della Champions volterò pagina: con lo sport avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco alla perfezione. E il punto è proprio questo: sento il desiderio di rodarne una nuova, farle fare dei giri e lanciarla”, ha raccontato a Chiara Maffioletti sulle pagine del Corriere della Sera.

Non è ancora chiaro quello che Ilaria d’Amico andrà a fare ma pare che si occuperà di un nuovo programma per Sky. Si tratta di un progetto totalmente nuovo, un programma di attualità. Non sappiamo il titolo, il format, quando andrà in onda, a che ora, in che collocazione. Nulla di nulla, sappiamo solo che la padrona di casa sarà appunto, Ilaria d’Amico!

A giudicare dalle parole della conduttrice, dovrebbe essere un programma in prima serata, che tratterà temi di attualità. La rete vorrebbe che diventasse un appuntamento fisso per i telespettatori. La d’Amico, dal Corriere rivela:

“Appena ne abbiamo parlato, in azienda, ho sentito il richiamo della foresta: mi ha aiutata ad uscire dalla mia confort zone (…) Non tollero l’urlo becero ma non mi piace neanche la tv dei carini, quelli che stanno nel mezzo. Va bene anche far discutere e dividere. Personalmente, voglio immergermi in queste nuove realtà social, un tema che mi interessa molto: sarà che sono a contatto diretto con dei pre adolescenti ma vedo quanto sono importanti”.