Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi in vacanza insieme si godono amicizia e famiglia in montagna (Foto)

E’ rara ma l’amicizia nel mondo dello spettacolo esiste ed Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi ne sono la conferma. Le foto postate sui rispettivi profili Instagram rivelano un legame forte non solo tra le due bellissime bionde ma anche tra le loro famiglie. Niente bikini per le vacanze di gruppo di Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi, sono partite insieme ma con scarponi e zainetti e la voglia di rilassarsi in montagna. Anche loro hanno scelto le Dolomiti, anche loro dopo il sole, la spiaggia e il mare hanno optato per una full immersion nella natura. Sempre più personaggi famosi posano in montagna, si appassionano al trekking e coinvolgono anche i figli più piccoli. Scarpinate in salita, abbigliamento comodo e tutta la gioia di stare tutti insieme.

LE FIGLIE DI ALESSIA MARCUZZI ED ELENA SANTARELLI LEGATE QUANTO LE LORO MAMME

Quando la Santarelli ha attraversato la malattia di suo figlio Giacomo abbiamo visto più volte la Marcuzzi in ospedale e non solo, sempre pronta a sostenerla. Forse da quel momento la loro amicizia è diventata anche più solida. Sono diventate amiche anche Mia e la piccola Greta, non hanno la stessa età, la seconda figlia di Elena è molto più piccola ma il legame tra le piccole è evidente.

“A me piace tanto la vita di montagna durante l’estate, c’è chi la odia e devo ammettere che fino a 5 anni fa non piaceva neanche a me, salvo scoprire con immenso piacere che corpo e mente stanno proprio bene qui” ha scritto la Santarelli spiegando cosa significhi per lei trascorrere qualche giorno in montagna. Ovviamente ci sono anche i loro mariti, Paolo Calabresi Marconi e Bernardo Corradi, impegnati a giocare. Il gruppo è numeroso, con loro anche altri amici, bambini, cani e tanta serenità.