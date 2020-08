Tania Cagnotto prime foto del pancino dopo l’annuncio della gravidanza (FOTO)

Avrebbe potuto riprovarci, avrebbe potuto continuare a scrivere la storia dei tuffi alle Olimpiadi. Ma poi qualcosa è cambiato e la vita si sa, scrive pagine inaspettate. Le Olimpiadi sono state rinviate e per Tania Cagnotto il 2020 ha portato una medaglia diversa! La seconda gravidanza. La campionessa italiana, qualche giorno fa ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi del 2021. Lei e Francesca Dallapè si erano allenate, per riprovarci insieme ma poi lo slittamento delle Olimpiadi ha cambiato le cose. Tania ha scelto la sua famiglia, ha scelto di dare una sorellina alla sua prima figlia e per lei, si chiude il capitolo agonistico, ma non quello dedicato ai tuffi. Promette che ci sarà ancora, chissà, magari andrà alla scoperta di giovanissimi talenti.

Ma intanto si gode la sua estate in famiglia. E dopo l’annuncio della gravidanza, arrivano anche le prime foto del pancino, che già si vede! Tania sta trascorrendo le vacanze in barca in Sardegna con la piccola Maya e con suo marito, Stefano Parolin. Abbronzatissima si gode l’estate tra un tuffo in mare e un giro in bicicletta con la sua piccola.

TANIA CAGNOTTO INCINTA: SU GENTE LE PRIME FOTO DEL PANCINO

Ed ecco i primi dolcissimi scatti che mostrano il pancino della campionessa.

“Volevo che Maya avesse qualcuno accanto in questo mondo complicato”, ha rivelato Tania Cagnotto al settimanale. Ancora il sesso del nascituro non si sa, e ognuno ha i suoi desideri: “Mia figlia vorrebbe una sorellina, a me non dispiacerebbe un maschietto e a mio marito va bene tutto, siamo molto felici” ha confessato l’ex tuffatrice.

E a proposito di Maya, pare che la piccola abbia la stoffa giusta per essere degna erede della sua mamma. La vedremo sul trampolino? Tania ha promesso che potrebbe tornare, proprio nelle vesti di allenatrice, magari della sua bambina!