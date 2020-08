Vacanze insieme per Eleonora Daniele e Samantha De Grenet che sorridono complici (Foto)

Bellissime sotto il sole Eleonora Daniele e Samantha De Grenet hanno salutato insieme i loro follower con una foto che celebra l’amicizia tra donne e la dolcezza. Uno scatto in costume per Samantha ed Eleonora che dopo un bagno hanno posato abbracciate e sorridenti per una foto ricordo e per dare il buongiorno a tutti. Sono in vacanza a Porto Santo Stefano, in Toscana, un’altra coppia del mondo dello spettacolo che conferma che l’amicizia può esistere anche nel loro ambiente, che le donne possono sostenersi ed essere così tanto legate. Mentre la De Grenet e la Daniele sono al mare c’è un’altra coppia di amiche in vacanza insieme, sono Alessia Marcuzzi ed Elena Santarelli, ma loro hanno scelto la montagna. “Un buongiorno da noi…” scrive semplicemente la bellissima Samantha De Grenet aggiungendo la dolcezza di un abbraccio e la dose di complicità.

SAMANTHA DE GRENET ED ELEONORA DANIELE ORGOGLIOSE DI ESSERE AMICHE

Lo rivelano con gioia, lo scrivono negli hashtag dando valore alla forza delle donne quando sono insieme, unite come loro due. Sono entrambe molto amate dal pubblico e mentre la conduttrice di Rai 1 si prepara a tornare nel suo studio di Storie Italiane chissà quali progetti ha in programma Samantha.

“Bella la mia super amica” commenta Eleonora e iniziano una serie di commenti e complimenti anche da parte delle altre colleghe. Monica Leofreddi, Natasha Stefanenko, altre due donne meravigliose.

Strette in un abbraccio pubblicato su Instagram rivelano la loro preziosa amicizia. Entrambe mamme adesso possono anche scambiarsi tanti consigli, anche se Brando è ormai un adolescente mentre la piccola Carlotta è in attesa di ricevere il battesimo. La sua mamma ha scelto come madrina Mara Venier ma anche Samantha così legata alla conduttrice sente di essere un po’ sua zia. Nessun legame di sangue ma qualcosa di molto più forte.