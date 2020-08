Antonella Clerici a Portofino condivide il pranzo di Ferragosto in famiglia e con i follower

Non poteva essere diverso il Ferragosto di Antonella Clerici ed ecco il suo pranzo a Portofino e in famiglia. Niente di più bello e rilassante per la conduttrice che mai come negli ultimi anni apprezza il gusto di ritrovarsi tutti insieme e ancora una volta seduti alla stessa tavola. Portofino è uno dei suoi luoghi del cuore, suo e di Vittorio Garrone. Affacciata sul mare c’è la villa della famiglia Garrone, c’è tutta la bellezza di un posto incantevole in cui la coppia si rifugia spesso. Niente viaggi, niente vacanze all’estero questa estate ma tutti insieme intorno allo stesso tavolo. Il pranzo di Ferragosto è un gran classico per festeggiare l’estate e Antonella Clerici non fa mancare ciò che piace a tutti. Niente di così particolare, cotolette, pane tostato, insalata di riso e per il resto c’è tutta la gioia possibile.

ANTONELLA CLERICI TORNA IN TV CON UN PO’ DI RITARDO

In questi giorni non si può pensare al lavoro ma Antonella Clerici non vede l’ora di tornare in tv, soprattutto adesso che problemi tecnici hanno posticipato tutto. Il debutto di E’ sempre mezzogiorno era previsto per il 7 settembre ma bisognerà attendere un paio di settimane in più. Tutto appare un po’ più complicato del previsto, lo studio non sarà pronto a breve, c’è bisogno di grandi trasformazioni, forse addirittura di portare un orto in tv. La Rai ha però previsto già come sistemare tutto e ci saranno i colleghi Beppe Convertini e Anna Falchi a sostituirla.

Intanto, proseguono le vacanze per Antonella Clerici che sui social mostra un po’ della sua vita, le immagini semplici di oggi, le foto del passato, ciò che ogni tanto trova nei cassetti e tra i ricordi e la felicità di questa estate difficile ma piena di voglia di ricominciare e di guardare in modo positivo al futuro.