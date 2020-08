Elisa Isoardi già in gran forma per Ballando con le Stelle, torna a Roma pronta a ricominciare (Foto)

Elisa Isoardi è tornata a Roma pronta per Ballando con le Stelle e grazie alle vacanze in Piemonte è già in gran forma. Dalle foto che ha postato negli ultimi giorni sul suo profilo social appare più bella che mai, quasi sempre senza un filo di trucco. Alcuni scatti in bikini, altri del cibo ma soprattutto non vede l’ora di tornare in tv. A settembre per lei ci sarà un ruolo del tutto diverso, nessuna conduzione, nessun programma da gestire ma una prova ugualmente difficile. Sta per ballare in tv Elisa Isoardi, sta per affrontare una prova che non avrebbe mai immaginato. La conduttrice ha sempre sottolineato che non è molto capace nel ballo, che non ha grande coordinazione e poi è alta, questo rende tutto anche più complicato. Invece, siamo certi che sarà il suo modo per dimostrare tanto; non avrà altre preoccupazioni se non se stessa.

ELISA ISOARDI IN BIKINI PRIMA DI BALLANDO CON LE STELLE

Bellissima in bikini e senza trucco, qualcuno le chiede se abbia fatto qualche ritocco, le chiedono del seno e per lei ci sono solo complimenti. E’ davvero in gran forma, è necessario che lo sia per la sfida che sta per affrontare su Rai 1. Sarà pronta per lo show di Milly Carlucci, torna a casa per ricominciare con le prove.

I fan non vedono l’ora di fare il tifo per lei e di scoprire chi sarà il suo maestro. Sarà un ballerino alto, sarà uno dei ballerini più amati di Ballando con le Stelleoi magari ci sarà un nuovo maestro nel cast scelto da Milly Carlucci. Attendiamo le anticipazioni ufficiali ma anche qualche altro indizio da Elisa. Per il resto chissà se risponderà se ha il seno rifatto o meno, i follower sono curiosi.