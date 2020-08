Stefano De Martino mostra le foto del passato e il tatuaggio a cui è legato (Foto)

Una serie di numeri è il tatuaggio a cui Stefano De Martino collega i momenti più belli del passato, quelli con il nonno e la famiglia, quelli dell’infanzia. Una foto dopo l’altro sulle sue storie Instagram e Stefano De Martino oggi ha reso omaggio a nonno Stefano, morto quattro anni fa. Sono ricordi che portano a galla tante emozioni e Stefano De Martino quelle emozioni desidera averle sulla pelle, impresse non solo nella sua memoria ma evidenti, forti come le sue emozioni. Biscuit è il soprannome che aveva dato a suo nonno, mentre sul braccio si è fatto tatuare già da tempo il numero di telefono del Bar Stella, il bar di suo nonno, quello in cui lavorava tutta la famiglia e dove il ballerino e conduttore ha vissuto i momenti più belli da bambino.

STEFANO DE MARTINO RICORDA IL NONNO CON LE FOTO IN BIANCO E NERO

I nonni da giovani in posa per una delle pochissime foto in bianco e nero; nonno Stefano dietro il bancone del suo bar e c’è anche uno scatto del bisnonno di De Martino, nonno Michele che nel 1956 comprò un televisore, il primo in un bar a Torre Annunziata. Così la sera le persone si riunivano al Bar Stella per vedere tutti insieme Lascia o Raddoppia. Ricordi che il nonno ha raccontato al suo nipotino e che oggi Stefano ha ritrovato e che di certo custodirà con cura.

Il suo legame con la famiglia è sempre forte. Non parla di Belen, non commenta i gossip che li riguardano. Ha solo smentito il pettegolezzo sul presunto tradimento con Alessia Marcuzzi.

Dicono che si sia già pentito di avere lasciato per la seconda volta sua moglie ma anche su questo continua a tacere mentre sulle riviste di cronaca rosa non si fa che parlare di un nuovo amore Belen Rodriguez, anche questo forse inventato.

