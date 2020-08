Claudia Schiffer festeggia 50 anni ed è la top model di sempre (Foto)

Claudia Schiffer ha appena festeggiato i 50 anni, mezzo secolo ma che non dimostra per niente. Le foto e i video postati sul suo profilo Instagram mostrano una bellezza intatta per la top model che a 17 anni fece impazzire il mondo della moda. Capelli sempre lunghi e biondi, un abito blu elettrico che poche possono indossare e le candeline da spegnere per i suoi tantissimi fan. Il tempo per Claudia Schiffer sembra davvero non passare mai, avrà i suoi segreti di bellezza ma spiega che per lei è una gioia festeggiare i 50 anni, perché è felice e sicura di se stessa come mai prima. Non ha bisogno di sentirsi più giovane, desidera il presente che vive ogni giorno. E’ questo il regalo più grande in un giorno importante, un nuovo traguardo e un bilancio che la rende serena.

CLAUDIA SCHIFFER PASSA IL TEMPO MA OGNI COMPLEANNO PER LEI E’ UGUALE

Sembra non ci sia differenza per lei da un anno all’altro, non solo fisicamente: “C’è un motivo se ci regaliamo delle torte e facciamo feste il giorno del nostro compleanno – ha commentato – Ogni anno mi sento allo stesso modo. Sono felicissima di compiere 50 anni e non mi sono mai sentita più sicura di me o contenta. Non cerco di sembrare o sentirmi più giovane – semplicemente – Abbraccio il presente”.

Aveva solo 17 anni quando un talent scout la notò in un locale. La Schiffer non aveva mai pensato di fare la modella, di lavorare nella moda, nonostante 1.80 di altezza. Credeva che l’avrebbero rimandata subito a casa, che non sarebbe di certo rimasta a Parigi. Assurdo ma era il suo pensiero, non era consapevole della sua bellezza. Divenne in breve tempo una del top model più ammirate, contesa da Armani, Versace, Valentino. Chi ha vissuto gli anni ’80 e ’90 non la dimentica insieme alle altre storiche top model.

Claudia Schiffer festeggia 50 anni ed è la top model di sempre (Foto) ultima modifica: da