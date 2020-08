Selvaggia Lucarelli al vetriolo ne ha per tutti, dagli influencer a vip: dovrebbero solo tacere

Selvaggia Lucarelli non è solita fare molte storie sui social mostrandosi in volto, preferisce spesso scrivere che parlare. Ma oggi ha deciso di postare sui social una carrellata di storie che mostrano come vip, influencer, pseudo vip e altri, abbiano usato in pessimo modo, a suo dire ( e ha ragione da vendere) i social. La giornalista sottolinea alcuni atteggiamenti di chi oggi consiglia, dopo esser risultato positivo al covid, di usare la mascherina mentre sui social pullulano le immagini di serate con assembramenti, selfie, video senza mascherina. La Lucarelli ne ha davvero per tutti: ci mostra Nilufar Addati che parla persino dei farmaci dando anche i nomi delle medicine che sta prendendo, tra una risata e l’altra e una promozione varia dei suoi abiti. Lo stesso fa con Giulia Latini, altra ex protagonista di Uomini e Donne che scherza sulla reazione avuta da sua madre quando le ha detto l’esito del tampone. La signora giustamente, si è messa a piangere ma la Latini racconta ai suoi followers, il tutto, tra una risata e l’altra. Poi restando nel mondo di Uomini e Donne ci mostra l’ex corteggiatore Andrea Melchiorre, indignato del fatto che il povero sardo che ha portato la pizza, avendolo riconosciuto, è sbiancato, impaurito ovviamente da un possibile contatto.

SELVAGGIA LUCARELLI AL VETRIOLO CON CHI DISPENSA CONSIGLI DOPO ESSERSI AMMALATO

Ma la Lucarelli ne ha davvero per tutti: da Teresanna Pugliese che dice di non essere positiva al covid e di non aver fatto vita mondana ma poi sui social si vede al ristorante mentre paga senza mascherina, in giro con Valeria Marini al Billionaire…E poi ancora con Aida Yespica che consiglia a tutti di usare la mascherina ma ha passato l’estate da un party al’altro senza mai indossarla, come dimostrano le decine di foto sui social. Ci fa notare come alcune influencer mentre parlano di covid 19, sponsorizzino alcuni prodotti come se tutto questo fosse normale. Nel suo mirino anche Federico Fashion Style andato anche in tv a parlare di quanto successo in Sardegna.

