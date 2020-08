Lara Zorzetto dopo il parto racconta i problemi del suo bambino: è ancora in ospedale

Per Lara Zorzetto, diventata famosa dopo la partecipazione a Temptation Island, gli ultimi giorni sono stati molto difficili. Alla gioia per la nascita del suo bambino si è aggiunta però la sofferenza di non poterlo abbracciare subito. Durante il parto infatti ci sono state delle complicazioni e il piccolo è stato trasportato in una struttura diversa da dove si trovava Lara. Lo racconta proprio lei in un post sui social oggi, spiegando che il piccolo è ancora in ospedale, dove riceve le cure mediche. Se tutto andrà bene, martedì ci saranno maggiori dettagli con i risultati degli esami e forse il piccolo potrà tornare a casa.

Ecco cosa ha raccontato Lara:

Questa magica avventura è iniziata in maniera un po diversa da come c’è lo aspettavamo, da come lo avevamo immaginato per tutti questi lunghi mesi.. lui è leonardo💙🍼😍bello come il sole .. e praticamente la fotocopia di Mattia 😂👶🏼💙🍼.

Questa è la sua prima foto e oggi il primo giorno che lo vedo..ora vi spiego perché 💙👶🏼🍼 La mia assenza vi ha portato a scrivermi tantissimi messaggi e ora che sono tornata a casa vi racconto di questa splendida, particolare avventura ….

Ero in ospedale, solita visita.. Le contrazioni aumentavano sempre di più al punto tale che non sono riuscita neanche a finire la rampa di scale e mi hanno ricoverata d’urgenza .. lunghe ore di contrazioni, Travaglio, rottura delle acque ma non mi dilatavo più di 5 cm, Leo si girò all’improvviso con la testa, e siamo corsi in cesareo d’urgenza.. non è la classica storia che lo vedi , te lo danno e tutto sparisce.. io l’ho visto per la prima volta oggi, Mattia grazie a Dio andava e veniva dall’ospedale dove lo avevano spostato d’urgenza che è la struttura di riferimento!! Perché lo portarono via subito perché non respirava perché ha bevuto del liquido..ora è sotto piccole cure, e speriamo che martedì tutti i risultati siano tranquilli e che in un paio di giorni con gli occhi l’uccidi ci possiamo godere il nostro cucciolo .. ecco perché sono sparita dai social, ma c’è momento è momento.. posso solo dire di avere non un angioletto accanto a me ma un uomo che si chiama Mattia, non potrei essere più fortunata di cosi❤️ non vediamo l’ora di goderci questo scricciolo guanciettoso 💙🍼😍👶🏼