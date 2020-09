Caterina Bernal su Chi: tutta la verità sul flirt con Ignazio Moser

E’ stata “etichettata” come una delle donne per le quali Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno litigato questa estate. Caterina Bernal per la prima volta, dopo aver parlato sui social, racconta quello che è successo davvero con Ignazio Moser e lo fa in una intervista per la rivista Chi. La modella racconta come si sono conosciuti e quello che è successo tra di loro.

La modella racconta quindi a chi la intervista, tutto quello che è successo tra lei e Ignazio questa estate. Caterina spiega:

“Eravamo al Phi Beach. Ignazio era con un’altra ragazza nel tavolo di fronte al mio. Parlava con lei, che aveva conosciuto lì, ma guardava me. Poi un amico in comune di entrambi, Nicola. mi ha detto che lui voleva conoscermi. Io ho pensato: “Ma non è serio un ragazzo che parla con un’altra e fissa me”. Pochi secondi e me lo sono trovato al tavolo

La modella racconta che Ignazio si è presentato come una persona single, che ha parlato in spagnolo con lei, dopo aver scoperto che era argentina. Poi un ballo e lo scambio dei contatti. La Bernal però specifica subito che non è una ragazza che si concede la prima sera. Lei ha dato il suo contatto Instagram a Moser, si sono subito sentiti dopo e scambiati anche il numero.

Caterina racconta quello che è successo dopo:

Iniziamo a scambiarci messaggi di continuo e lui mi spiega che doveva andare a Lisbona a fare una campagna e poi sarebbe venuto a trovarmi a Madrid. Inizia anche a mettere like su Instagram alle mie foto. Si comporta come un corteggiatore molto carino… del resto è anche un bel ragazzo. Quindi penso che faccia sul serio e lo aspetto a Madrid

Poi per la ragazza lo choc di venire a sapere che Ignazio era fidanzato. C’è da dire che le foto di Cecilia sono sempre state presenti sui social, e ci sono ancora. Certo poco materiale ad agosto, e Caterina potrebbe aver pensato realmente che si fossero lasciati, come del resto in quel momento lo pensava mezza Italia. La Bernal spiega che su Instagram poi è successo il delirio. Tutti i fans della coppia le hanno scritto.

Cecilia Rodriguez, a detta della Bernal, si è messa in contatto tramite un’altra persona con lei:

La storia è arrivata anche alla sua ex Cecilia che ha cercato conferma del flirt tra me e Ignazio. Una conoscente comune mi ha chiesto se fosse tutto vero, lei voleva saperlo. Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato da single con me

Ignazio ovviamente a Madrid non si è presentato e secondo quello che racconta Caterina Bernal è anche sparito dai radar ma per lei non ci sono problemi, visto che lo ha considerato un semplice flirt estivo. La modella chiude la sua intervista dicendo che tra lei e Ignazio non c’è stato neppure un bacio ma solo perchè lei non ha voluto.