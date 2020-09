Le trecce piacciono a tutte le vip da Chiara Ferragni ad Anna Tatangelo (Foto)

Se le trecce vip le sfoggia Chiara Ferragni è fatta, diventano il modo perfetto per avere i capelli sempre in ordine ma anche perfetto per tutte le occasioni possibili (foto). Che siate ancora al mare o invitate a un evento importante intrecciate i vostri capelli e sarete deliziose. Anna Tatangelo raccoglie i suoi capelli biondi sotto il cappello ma spunta una lunga treccia. Capelli biondi come quelli di Alessia Marcuzzi che avendo la chioma ben più corta propone una acconciatura davvero molto carina, come mostriamo nella foto in basso. Romantica Rosa Perrotta sceglie una treccia morbida per i suoi capelli scuri e un nastro rosa. Sbarazzina come sempre Paola Di Benedetto che con le trecce sembra ancora più piccola. La lista è lunga, le vip scelgono le trecce anche sul finire dell’estate.

LE TRECCE VIP E C’E’ L’IMBARAZZO DELLA SCELTA

Paola Turani le ha già proposte in una versione elegante nel giorno del suo compleanno, una scelta perfetta per lei che è sempre bellissima. Anche Belen sui social non ha fatto mancare la sua treccia, di quelle che sono i veri esperti possono fare. Melissa Satta si allena con l’acconciatura del momento, così i capelli davvero non danno fastidio nemmeno con il massimo del sudore.

Samantha De Grenet non manca all’appello, anche lei come la Turani riga ben visibile e volto scoperto. Poi c’è Ilary Blasi, ricordate la famosa foto al supermercato? Già lì aveva proposto non solo il costume Fendi e gli shorts rossi ma anche come intrecciare i capelli con una coda alta. Da copiare anche le trecce di Aurora Ramazzotti ma tra tutte è Costanza Caracciolo che le porta da sempre, per lei non sono una novità.

L’estate sta finendo ma le trecce potrebbero restare per le vip e non solo. Vedremo il seguito con il passare delle settimane.