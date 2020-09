Barbara D’Urso quasi zia mostra la sorella Eleonora col pancione (Foto)

Un dolce annuncio su Instagram e Barbara D’Urso sta per diventare zia perché sua sorella Eleonora ha un gran pancione, manca quindi poco al parto (foto). La conduttrice adora i bambini, lo dimostra ogni volta che accoglie un bebè nello studio delle sue trasmissioni televisive. “Cucù” scrive Barbara D’Urso nella didascalia pubblicando la foto di sua sorella Eleonora con un pancione enorme. Le due sorelle si somigliano così tanto che per un attimo ci è sembrato vedere Barbara col pancione. Invece, lei a breve sarà zia e potrà coccolare finalmente la sua Sofia, questo il nome scelto per la piccola. E’ un periodo di grande felicità non solo per la più famosa tra le due sorelle ma anche per tutta la famiglia, una bimba non potrà che portare altra gioia.

ELEONORA D’URSO E’ LA SORELLA MINORE DI BARBARA D’URSO, FIGLIA DEL PAPA’

In piena estate ad agosto Eleonora ha confidato che era in dolce attesa scherzando sugli effetti della preparazione della tesi. 44 anni e un pancione al sesto mese, facendo due conti manca ancora un po’ di tempo per il parto ma tutti in famiglia non vedono l’ora e già fantasticano sulla piccola.

La conduttrice è di certo più famosa della sorellina ma anche Eleonora D’Urso è attrice teatrale e televisiva. E’ figlia del papà, tutti insieme sono sei fratelli. Un anno dopo la morte della mamma il suo papà si è sposato con Wanda e dalla loro unione sono nati Riccardo, Fabiana ed Eleonora.

Non è stata sempre facile la loro vita da sorelle ma dopo un anno di distacco si sono ritrovate e oggi niente può più allontanarle, soprattutto adesso con l’imminente arrivo di Sofia. Intanto, zia Barbara è tornata al suo Pomeriggio Cinque ma di certo non mancheranno le notizie sul lieto evento.