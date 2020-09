Il messaggio di Ginevra Lamborghini a Elettra e Afrojack è doloroso: gli auguri della sorella (Foto)

Ieri la notizia che Ginevra Lamborghini non avrebbe partecipato al matrimonio di Elettra e Afrojack, poco fa il messaggio della sorella della sposa (foto). Qualcuno aveva immaginato che Ginevra stesse scherzando, che prendesse in giro tutti perché era davvero strano che non prendesse parte al matrimonio di Elettra. Oggi invece la conferma che è tutto vero e non solo perché Ginevra è distante dal lago di Como ma anche perché arriva un messaggio che rivela tutto il dolore per questa situazione. Lei è la grande assente al matrimonio dell’anno, al matrimonio di famiglia, mentre le sorelle gemelle Flaminia e Lucrezia sono addirittura le testimoni di nozze di Elettra. Cosa è successo tra le due sorelle, cosa di così grave da tenerle lontane in un giorno così importante?

ELETTRA LAMBORGHINI NON HA INVITATO SUA SORELLA GINEVRA AL MATRIMONIO

Sembra che sia stata la più famosa tra le due a mettere un muro oggi, sembra che Ginevra non abbia ricevuto l’invito alle nozze. Si intuisce dal messaggio che pochi minuti fa Ginevra ha scritto sul suo profilo Instagram. Tra le storie spuntano gli auguri agli sposi: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anch’io”. Questo il suo messaggio di auguri che racchiude tutto in poche parole. Fa un passo avanti verso la sorella che oggi si sposa, fa gli auguri agli sposi e si avverte il suo dolore. Non sappiamo cosa sia accaduto tra loro, non ne parlano, se non ci fosse stata quella domanda sui social nessuno avrebbe saputo al di fuori della famiglia e degli invitati che questa giornata non è perfetta.

Ieri Ginevra Lamborghini ha festeggiato il suo compleanno, con lei c’era anche il suo papà, che oggi invece sta accompagnando Elettra all’altare.

Una rosa bianca per la sua Ginevra, la festeggiata mostra il dolce pensiero del suo papà, anche per lui sarà doloroso non vedere le sue figlie tutte insieme.

