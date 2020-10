Bomba Dagospia un famosissimo cantante beccato con il suo compagno forse per la prima volta?

Alberto Dandolo lancia dai social e da Dagospia una notizia di cui molto si sta discutendo, con delle foto. Le immagini ci mostrano un noto cantante, il cui volto è stato nascosto, mentre bacia quello che a detta del giornalista, sarebbe il suo compagno. Ma la notizia chiaramente non è questa. Perchè non ci sarebbe nulla da dire nel fatto che un cantante baci il suo compagno. Ma da quello che si evince, dal commento di Dandolo, sembra che questo famoso cantante abbia un grande seguito tra le donne che probabilmente ignorerebbero la sua omosessualità.

Del resto, se nessun direttore di giornale al momento se l’è sentita di pubblicare le foto, è perchè il cantante non avrebbe ancora fatto coming out, ma queste, sono solo ipotesi.

CHI E’ IL CANTANTE BECCATO MENTRE BACIA IL SUO COMPAGNO?

Ecco cosa si legge su Dagospia:

DANDOLO EXTRA-SCOOP! – CHI È IL FAMOSISSIMO E ASSAI MACHO CANTANTE ITALIANO PIZZICATO A LIMONARE CON UN VIRILE MASCHIONE? LUI, SEX SYMBOL ADORATO DALLE DONNE, VIENE PRESO CON PASSIONE DAL VIRILE COMPAGNO, CHE GLI STRIZZA IL CULO MENTRE LO BACIA – LE IMMAGINI SONO FINITE SULLE SCRIVANIE DEI DIRETTORI DEI MEJO GIORNALONI E PERIODICI





Chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla Stazione Centrale di Milano con un virile maschione che non riusciva a controllare le sue mani tanto da strizzargli il culo con cupidigia? L’artista è noto per il suo successo con le donne, ed è considerato da sempre un sex symbol. Le foto che pubblichiamo fanno parte di una serie di scatti rubati da un paparazzo qualche giorno fa, che sta girando tra i direttori dei mejo giornaloni e periodici. Chi pubblicherà per primo le immagini in chiaro, che sicuramente faranno molta cagnara?

I nomi e le ipotesi non mancano. E lo ribadiamo: non è la caccia alla persona, ma la curiosità deriva dal fatto che questo cantante, si atteggerebbe da latin lover con le donne mentre avrebbe un compagno. E in questi giorni di favole che vengono alla luce questa notizia fa un certo clamore.

Qualcuno fa notare che la scelta della canzone nel post pubblicato sui social da Dandolo non è casuale, per altri, il bracciale e il tatuaggio del cantante di cui non si vede il volto, sarebbero quelli di un famosissimo cantautore…