Anche Matilde Brandi fa uno scivolone usando termine omofobo: i sermoni di Signorini non bastano

E’ proprio vero che usiamo spesso dei termini che dovremmo ormai aver accantonato ed eliminato dal nostro vocabolario. E il fatto che dentro la casa del Grande Fratello VIP 5 ci siano così tante pessime uscite ne è una dimostrazione. E se è vero che ci sono le telecamere h24, che si parla liberamente e che molte cose non sono dette con malizia, è anche vero che alcune parole non si dovrebbero proprio sentire. Sopratutto se qualche giorno fa Alfonso Signorini si è ritrovato per l’ennesima volta a fare un sermone alla contessa. E va bene l’età, va bene il linguaggio, va bene il fatto che la contessa ha usato la parola che sui social viene definita fword e noi non vogliamo neppure ripeterla ma sentirla di nuovo, non va bene. E questa volta è uscita dalla bocca di Matilde Brandi, che non stava parlando di se stessa ma di altre persone, facendo un discorso con Maria Teresa Ruta. Le parole di Matilde hanno scatenato le polemiche sui social, i telespettatori sono stanchi di continuare a sentire tutto ciò.

MATILDE BRANDI USA ESPRESSIONI OMOFOBE NELLA CASA DEL GF VIP 5

Non avendo visto la diretta, possiamo solo riportarvi la frase estrapolata dal contesto, non sappiamo di cosa le due donne stessero parlando in stanza ma c’è un video con lo spezzone della frase:

“Un ragazzino… come aveva commentato poi… che era lesbica, froc*o, gay… chi se ne frega se era froc*o”, ha affermato Matilde Brandi parlando con Maria Teresa Ruta.

Nel giro di un’ora sono arrivati decine e decine di tweets di spettatori che chiedono di prendere dei provvedimenti visto che a quanto pare, i concorrenti non riescono a comprendere la gravità delle espressioni e della parole che usano.

Ieri nel mirino dei commentatori era finito anche Andrea Zelletta che aveva usato delle parole offensive e scurrili, verso le donne, fingendo un corteggiamento a Matilde Brandi che si sentiva nonna e non donna…Insomma per Signorini si prevede un’altra serata impegnativa…

Tra poche ore la diretta dell’ottava puntata del Grande Fratello VIP 5, saranno presi provvedimenti?