Diletta Leotta festeggia il compleanno della mamma e non mancano le critiche (Foto)

Non c’è foto su Instagram che sia indenne da critiche e anche il compleanno della mamma di Diletta Leotta non è passato inosservato (foto). Per più di un motivo i follower hanno non solo fatto gli auguri alla splendida Ofelia Castorina ma hanno anche sottolineato che quella festa non si poteva fare. Perché non si poteva fare? Facile notare che si trattava di una cena e che la famiglia non era in casa ma al ristorante. I ristoranti chiudono alle 18. La polemica è inevitabile. In più c’è chi vorrebbe vedere Diletta Leotta più attenta ai genitori e senza baci e abbracci per evitare pericoli di un eventuale contagio. Ormai sui social non sfugge più nulla ma anche nelle risposte degli altri follower ci sono i dettagli del compleanno.

QUANTI ANNI HA LA MAMMA DI DILETTA LEOTTA?

A chi critica la piccola festa di Diletta con la mamma e il papà gli altri follower fanno notare che si trovano in un hotel dove i ristoranti non sono chiusi ai clienti. Inoltre, non c’è nessun divieto tra genitori e figli di abbracciarsi e immaginiamo che la Leotta prenda le sue precauzioni.

Altre critiche parlano dei ritocchini della mamma della giornalista sportiva, di certo evidenti. Fingiamo di non leggere gli altri commenti inutili. Il quadretto è davvero bello, Diletta è bellissima e felice: “Il questo momento avervi accanto è il regalo più bello. Buon compleanno mamma”. Sull’età della mamma di Diletta c’è un bel mistero ma suo marito si congratula per i suoi 40 anni.

Manca Daniele Scardina, sembra che i due siano tornati insieme, come mostra la rivista Chi con le foto scattate domenica scorda all’uscita da un hotel.

O è lo stesso hotel dove hanno festeggiato il compleanno di mamma Ofelia?