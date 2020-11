Caterina Balivo in costume a novembre ma al sole si accorge delle rughette (Foto)

Libera in questo periodo da impegni di lavoro in tv Caterina Balivo in costume si gode il sole di novembre con la sua dolcissima Cora. Tra una foto e l’altra la conduttrice che ha lasciato la conduzione di Vieni da me affronta nel miglior modo possibile questa emergenza sanitaria. E’ tornata nella villa in Toscana che si affaccia sul mare mostrando Isola Rossa. Lì i suoi bambini possono trascorrere tanto tempo all’aria aperta e il clima di questo periodo rende tutto quasi perfetto. Resta così ancora in vacanza Caterina Balivo ma in realtà sa bene che non è più come prima, che il Covid ha cambiato la vita di tutti ma lei potendolo fare si prende il meglio. Ogni tanto qualche impegno di lavoro le fa prendere il treno, in altre occasioni si occupa di natura e di beneficenza e insegna ai suoi figli l’importanza e il rispetto della terra e di tutto ciò che ci circonda. In costume al sole in pieno novembre, Caterina Balivo si sorprende di giornate così calde ma poi scopre le rughette.

CATERINA BALVIO NON CEDE AI RTIOCCHINI SUL VISO

Tante le sue storie su Instagram e tra queste anche i momenti al sole, in costume, sugli scogli che ha davanti casa in Toscana. Occhiali da sole per proteggere gli occhi, ovviamente crema solare ma non basta, Caterina Balivo si rende conto che il sole le evidenzia le rughe che ha sulla fronte. Una sua amica le consiglia di agire subito e di fare le punturine ma lei non vuole arrendersi, non ha intenzione di passare già ai ritocchini, punturine o altro.

I follower applaudono e le dicono di non cedere perché è bellissima al naturale e non vogliono diventi come tante altre sue colleghe. La Balivo è fiera di questi commenti e di sera mentre lava i piatti appare di nuovo su Instagram sempre più sicura di far bene a non andare dal chirurgo estetico, almeno per il momento.