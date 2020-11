Fabrizio Corona si sposa! Nina Moric non aveva mentito: c’è una 50enne nella sua vita

Da qualche giorno fanno molto discutere le parole di Nina Moric sui social. L’ex modella infatti aveva accusato Fabrizio Corona di avere una relazione con Marana Rodriguez nonostante sia sposato! Le parole di Nina sono cadute un po’ nel vuoto visto che ha parlato di matrimonio e che a quanto pare nessuno sapeva che Fabrizio si fosse sposato. Ma Dagospia oggi rilancia e conferma la versione di Nina, con un piccolo dettaglio che però non è corretto. Fabrizio Corona al momento non è ancora sposato ma sono state preparate le pubblicazioni uscite nel comune di Milano il 19 novembre 2020. Questo vuol dire che adesso Fabrizio Corona e la sua compagna/fidanzata, hanno 180 giorni per convolare a nozze! Ma chi è la donna che sta per sposare Fabrizio Corona? Ce lo rivela Dagospia, confermando di nuovo le indiscrezioni di Nina Moric che aveva parlato di una donna più grande del suo ex marito. Trattasi infatti di una signora di 50 anni che conosce Corona da circa 5 anni.

FABRIZIO CORONA STA PER SPOSARSI: LA BOMBA DI NINA MORIC ERA VERA

Da Dagospia:

FABRIZIO CORONA HA CAMBIATO GUSTI: E’ PASSATO DALLA GNOCCA ALLA COZZA – LA COMPAGNA DI “FURBIZIO” E’ LA 50ENNE LIA DEL GROSSO, AMMINISTRATRICE UNICA DELLA PRESTIGIOSA AGENZIA DI COMUNICAZIONE MILANESE, “LUXURY CREATIVE AGENCY” – I DUE SI CONOSCONO DA 5 ANNI, LEI E’ PAZZA DI LUI AL PUNTO DA IMMOLARSI COME BANCOMAT PER L’EX RE DEI PAPARAZZI –

Ci dissociamo chiaramente dal commento sui gusti di Fabrizio e sul fatto che la signora in questione sia una cozza.

Lo scoop di Dagospia prosegue:

LA DECISIONE DI CONVOLARE A NOZZE SERVE A “FURBIZIO” ANCHE PER RIMETTERE ORDINE NEI SUOI PROBLEMI CON LA GIUSTIZIA? – NINA MORIC AVEVA SPIFFERATO TUTTO: “È SPOSATO CON UNA SIGNORA DI 50 E PASSA ANNI E HA UNA RELAZIONE CON MARIANA RODRIGUEZ” – LE PUBBLICAZIONI SONO DATATE 19 NOVEMBRE 2020. ORA CI SONO 180 GIORNI DI TEMPO…

A dirla tutta il nome di Lia de Grosso era già stato fatto in altre occasioni da Eva3000 che aveva pubblicato un articolo parlando di questa donna misteriosa. Adesso però si passa da una relazione segreta a un possibile matrimonio. Senza contare le altre rivelazioni di Nina Moric, secondo la quale Corona avrebbe anche una amante….