Kate Middleton in rosso perfetta per il Natale incanta come sempre (FOTO)

Nel Regno Unito si parla davvero di tutto in questi giorni: dal vaccino per il covid 19, con la prima donna vaccinata poche ore fa, alle manifestazioni dei no vax che non vogliono farlo…Ma c’è anche la famiglia reale, che cerca di tornare a brillare, dopo le polemiche generate dalla distribuzione su Netflix della quarta stagione di The Crown. Per fortuna della famiglia reale fanno parte anche William e Kate Middleton. E la duchessa di Cambridge sa come lasciare il segno. Questa volta sceglie un look natalizio per stupire nel suo viaggio nel Regno Unito al fianco di William. Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono arrivati al Castello di Cardiff per celebrare il “Natale al Castello” con gli studenti della Cardiff University, della Cardiff Metropolitan University e della University of South Wales e per conoscere alcune delle sfide che hanno dovuto affrontare durante la pandemia. E Kate per l’occasione ha sfoggiato un bellissimo cappottino rosso, con una sciarpa abbinata.

KATE MIDDLETON E WILLIAM IN GIRO PER IL REGNO UNITO

Ricordiamo che il Duca e la Duchessa stanno viaggiando attraverso il Regno Unito, rendendo omaggio al lavoro stimolante di coloro che sono andati ben oltre per sostenere le comunità durante questo anno impegnativo per la nazione.

Nei prossimi due giorni del #RoyalTrainTour, il Duca e la Duchessa incontreranno: lavoratori in prima linea, insegnanti, professionisti della salute mentale, operatori sanitari, scolari e giovani in Inghilterra, Scozia e Galles per trasmettere i ringraziamenti alla nazione per tutti gli sforzi fatti quest’anno .

IL LOOK DI KATE MIDDLETON: TRIONFA IL ROSSO

La gonna indossata oggi da Kate Middleton è un pezzo ripetuto di una delle sue etichette preferite, Emilia Wickstead e presenta pieghe e un motivo a quadri all-over. La lunghezza alla caviglia è perfettamente di tendenza e, se abbinata a un cappotto Alexander McQueen, una borsa Grace Han, orecchini Spells of Love e stivali Ralph Lauren, è il classico stile di Kate.

È lo stile “Pris” della collezione AW18, ma sfortunatamente ora è esaurito. Il cappotto invece è stato già indossato da Kate, lo abbiamo visto per la prima volta nel 2018.